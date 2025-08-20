Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рацион, вода и режим сна помогают худеть без физических нагрузок
Автомобили с пробегом более 500 тыс. км становятся опасными для эксплуатации
Итальянский эксперт раскрыл главный секрет сыра: какие корки можно есть, а какие опасны
С 1 сентября неработающие пенсионеры начнут получать выплаты с учетом индексаций — эксперт Волкова
10 садовых дел в августе, которые повлияют на урожай в следующем году
Врачи: контроль давления и холестерина помогает предотвратить инфаркт
Для кухни нужно выбирать влагостойкие жалюзи
Вилла Цицерона: в Байях найдены остатки древней бани
Петербургская биржа: бензин АИ-92 в России перешагнул отметку в 71 тысячу рублей

Маленький уикенд — большие открытия: как за 2 дня совместить пляж, историю и гастрономию в Италии

Туристы проводят уикенд в Нардо с пляжем Сант-Исидоро и прогулками по городу
1:37
Туризм

Итальянская Апулия — это не только бескрайние оливковые рощи и самобытные города, но и удивительные морские пейзажи. Отдых здесь сочетает всё, что делает путешествие по-настоящему незабываемым: прозрачное море, уютные пляжи, живую атмосферу маленьких курортов и богатую кухню. Небольшой уикенд в городе Нардо позволит насладиться природой, историей и гастрономией региона, почувствовав его аутентичный ритм.

пляж Сант-Исидоро
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
пляж Сант-Исидоро

Пляж для всех

Представьте себе уголок, где бирюзовые воды ласково омывают золотой песок, а небольшой островок защищает бухту от волн. Это пляж Сант-Исидоро, где найдут место и любители удобных лежаков, и те, кто предпочитает свободные зоны у самого моря. Поблизости — рестораны и бары, где можно насладиться свежими блюдами апулийской кухни. Для удобства туристов рядом с заливом есть бесплатная парковка.

День первый: море и история

Отправляясь на выходные в Нардо, начните утро субботы с купания в Сант-Исидоро. После — обед с видом на море или в уютных ресторанах. Во второй половине дня стоит заглянуть в природный парк Порто-Вольвичо, а вечер посвятить прогулке по историческому центру Нардо: узкие улочки, дворцы и живая атмосфера идеально завершают день.

День второй: новые открытия

Утром можно прогуляться по набережным Санта Мария аль Бано и Санта Катерины. Лёгкий обед в прибрежном баре станет отличной паузой перед возвращением в Сант-Исидоро. Здесь можно арендовать шлюпку и доплыть до островка или просто остаться на пляже, чтобы встретить закат над тихой лагуной.

Такой маршрут объединяет море, природу, исторические города и вкусную кухню. Это идеальный вариант для тех, кто хочет прочувствовать аутентичную атмосферу Апулии и на время забыть о суете.

Уточнения

Апу́лия (от др.-греч. Ἀπουλία,) — область на юго-востоке Италии. Административный центр — город Бари. самая восточная область Италии: мыс Отранто близ города Отранто на полуострове Салентина находится примерно в 80 км от берегов Албании — это самая восточная точка страны.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно
Домашние животные
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно Аудио 
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Экономика и бизнес
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Наука и техника
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Итальянский эксперт раскрыл главный секрет сыра: какие корки можно есть, а какие опасны
С 1 сентября неработающие пенсионеры начнут получать выплаты с учетом индексаций — эксперт Волкова
10 садовых дел в августе, которые повлияют на урожай в следующем году
Туристы проводят уикенд в Нардо с пляжем Сант-Исидоро и прогулками по городу
Врачи: контроль давления и холестерина помогает предотвратить инфаркт
Вилла Цицерона: в Байях найдены остатки древней бани
Для кухни нужно выбирать влагостойкие жалюзи
Петербургская биржа: бензин АИ-92 в России перешагнул отметку в 71 тысячу рублей
Бьюти-соки: новый способ заботы о коже, который обещает сияние и молодость без сложного ухода
Певец Шура показал, как выглядел в юности на заре своей сценической карьеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.