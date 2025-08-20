Маленький уикенд — большие открытия: как за 2 дня совместить пляж, историю и гастрономию в Италии

Туристы проводят уикенд в Нардо с пляжем Сант-Исидоро и прогулками по городу

Туризм

Итальянская Апулия — это не только бескрайние оливковые рощи и самобытные города, но и удивительные морские пейзажи. Отдых здесь сочетает всё, что делает путешествие по-настоящему незабываемым: прозрачное море, уютные пляжи, живую атмосферу маленьких курортов и богатую кухню. Небольшой уикенд в городе Нардо позволит насладиться природой, историей и гастрономией региона, почувствовав его аутентичный ритм.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ пляж Сант-Исидоро

Пляж для всех

Представьте себе уголок, где бирюзовые воды ласково омывают золотой песок, а небольшой островок защищает бухту от волн. Это пляж Сант-Исидоро, где найдут место и любители удобных лежаков, и те, кто предпочитает свободные зоны у самого моря. Поблизости — рестораны и бары, где можно насладиться свежими блюдами апулийской кухни. Для удобства туристов рядом с заливом есть бесплатная парковка.

День первый: море и история

Отправляясь на выходные в Нардо, начните утро субботы с купания в Сант-Исидоро. После — обед с видом на море или в уютных ресторанах. Во второй половине дня стоит заглянуть в природный парк Порто-Вольвичо, а вечер посвятить прогулке по историческому центру Нардо: узкие улочки, дворцы и живая атмосфера идеально завершают день.

День второй: новые открытия

Утром можно прогуляться по набережным Санта Мария аль Бано и Санта Катерины. Лёгкий обед в прибрежном баре станет отличной паузой перед возвращением в Сант-Исидоро. Здесь можно арендовать шлюпку и доплыть до островка или просто остаться на пляже, чтобы встретить закат над тихой лагуной.

Такой маршрут объединяет море, природу, исторические города и вкусную кухню. Это идеальный вариант для тех, кто хочет прочувствовать аутентичную атмосферу Апулии и на время забыть о суете.

Уточнения

Апу́лия (от др.-греч. Ἀπουλία,) — область на юго-востоке Италии. Административный центр — город Бари. самая восточная область Италии: мыс Отранто близ города Отранто на полуострове Салентина находится примерно в 80 км от берегов Албании — это самая восточная точка страны.

