Туризм

Рынок арабского туризма непрост, но это не первый подобный опыт для региона. Когда-то с осторожностью встречали польских туристов, а теперь они — один из ключевых сегментов. Так же было и с китайскими или индийскими гостями, особенно в крупных городах. Время и открытость позволяют преодолеть недоверие.

Фото: commons.wikimedia.org by Cabalist12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Адаптация и ожидания гостей

Чтобы гости возвращались, важно учитывать их культуру, привычки и стиль жизни. Регион, который сумеет предложить комфорт и уважение к особенностям туристов, автоматически становится предпочтительным направлением. И наоборот: неудовлетворённый путешественник вряд ли выберет это место снова.

Роль социальных сетей

Особенность арабского туризма — сильная зависимость от социальных сетей и сарафанного радио. Трентино уже хорошо известно, а положительные впечатления путешественников превращаются в бесплатную и эффективную рекламу. Здесь продвижение рождается из продукта, а не навязанной рекламы туроператоров.

Необходимость терпения и открытости

Сегодня ключ к успеху прост: быть терпеливыми, не инструментализировать ситуацию и позволить процессу развиваться естественно. Со временем рынок сам найдет баланс, а Трентино — свой способ адаптации.

Уточнения

Тре́нто (итал  Provincia di Trento,), известная также под неофициальным названием Трентино (итал. Trentino, ладинск. Trentin) ― автономная провинция в Италии. Вместе с провинцией Больцано образует автономную область Трентино-Альто-Адидже. Административным центром является город Тренто.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
