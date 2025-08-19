8 роскошных развлечений в Дубае, которые стоят дешевле, чем вы думаете

Дубай без переплат: где провести день в Дубае как миллионер, но за копейки

2:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие думают, что в Дубае роскошная жизнь стоит целое состояние. Но это не так. Город умеет удивлять: здесь легко почувствовать себя VIP-гостем, не потратив целое состояние. Мы собрали восемь идей, которые подарят вам яркие впечатления — по цене обычного похода в ресторан.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Вид на Дубай с балкона

Ужин у моря с видом на Burj Al Arab

Pier Chic — ресторан прямо на пирсе, где в будние дни действует сет-меню: два блюда всего за 150 дирхамов. Атмосфера высокой кухни по цене обычного ужина.

Завтрак в стеклянной капсуле

На Bluewaters Island можно позавтракать в приватной капсуле с видом на Дубай Марину. За 49 дирхамов — блинчики, авокадо-тост или "Завтрак в капсуле".

Французский шик в Josette

Розовый интерьер, атмосфера Парижа и бокал игристого всего за 78 дирхамов. А ещё - фирменное Brut Reserve NV менее чем за 100 дирхамов.

Завтрак с шампанским у Burj Khalifa

В Time Out Market на выходных подают бокал игристого за 45 дирхамов. С террасы открывается вид на Дубайский фонтан и Бурдж-Халифу — сложно поверить, что это стоит так мало.

Прогулка по Fashion Avenue

Да, покупки обойдутся недёшево, но прогуляться среди бутиков Cartier, Dior и Gucci — бесплатно. Можно заглянуть в Ladurée и заказать макароны с кофе за вполне доступную цену.

Атмосфера "Завтрака у Тиффани"

В кафе Blue Box в Dubai Mall латте стоит всего 23 дирхама. Бирюзовый интерьер Tiffany & Co. делает даже чашку кофе настоящим событием.

Вечер у бассейна на крыше Cloud 22

Обычный шезлонг в Atlantis The Royal — удовольствие не из дешёвых. Но есть альтернатива: вечерний доступ к бассейну и лаунжу всего за 300 дирхамов.

Поездка на абре к тайскому ужину

Прокатитесь на лодке по каналам Madinat Jumeirah, а потом отправляйтесь в Pai Thai. Ланч-меню — 135 дирхамов за два блюда или 150 за три. Настоящая гастрономическая роскошь по доступной цене.

Уточнения

Дуба́й (араб. دُبَيْ‎ ) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Расположен на берегу Персидского залива.

