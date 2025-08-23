Итальянский Урбино раскрывает секреты эпохи Возрождения: почему сюда стремятся искусствоведы и гурманы

Урбино – сердце итальянского Возрождения: культура, гастрономия и доступное жилье

3:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом сердце Италии находится город, который сумел сохранить дух и очарование эпохи Возрождения. Урбино — это место, где история, искусство и гастрономия переплетаются так тесно, что прогулка по его улочкам превращается в путешествие во времени. Здесь Ренессанс — не только воспоминание о прошлом, но и часть повседневной жизни.

Фото: commons.wikimedia by Fabio Demitri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ палаццо Дукале, Урбино, Италия

Урбино, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1998 году, по праву считается столицей итальянского Возрождения. Этот город — родина Рафаэля Санти, одного из величайших художников мировой истории. Расположенный на высоте 485 метров между долинами рек Метауро и Лис, Урбино возвышается над окружающими холмами, словно живой музей под открытым небом.

Старый город очаровывает своей архитектурой. Главный храм — собор Санта-Мария-Ассунта — был перестроен в стиле неоклассицизма, что придаёт ему торжественность и гармонию. Настоящей жемчужиной считается Дворец Дожей с фасадом Торричини и великолепным «двором чести». Именно здесь находится Национальная галерея Марке, где выставлены работы Пьеро делла Франческа, а также других мастеров эпохи. Для любителей искусства особый интерес представляет дом-музей Рафаэля, где можно увидеть керамику, старинную мебель и атмосферу, в которой вырос будущий гений.

Но Урбино — это не только архитектура и музеи. Город гордится своими кулинарными традициями. Здесь можно попробовать crescia sfogliata — разновидность лепёшки, vincisgrassi — местную версию лазаньи, а также пассателли и сладкий десерт cicerchiata.

Близлежащие коммуны, как Урбания и Сант’Анджело ин Вадо, привлекают культурными мероприятиями и аутентичной атмосферой, а природные ландшафты вроде ущелья Фурло или монастыря Фонте Авеллана приглашают к неспешным прогулкам и отдыху.

Интересен Урбино и с практической точки зрения: рынок недвижимости здесь остаётся доступным для города с таким культурным весом. По данным мая 2025 года, средняя цена продажи составила 1 450 евро за квадратный метр, с минимальными предложениями от 375 €/м² и максимумом до 3 221 €/м². Аренда обходится примерно в 8,16 €/м², что делает Урбино привлекательным вариантом как для временного проживания, так и для инвестиций.

Таким образом, Урбино — это город, где прошлое и настоящее сосуществуют в гармонии. Он продолжает хранить наследие Ренессанса и в то же время открывает двери для тех, кто ищет культурное вдохновение, гастрономическое удовольствие и возможность ощутить подлинный ритм итальянской жизни.

Уточнения

Рафаэ́ль Са́нти или Раффаэ́лло Са́нцио (итал. Raffaello Santi, Raffaello Sanzio, Rafael, Raffael da Urbino, Rafaelo; 26 или 28 марта, или 6 апреля 1483, Урбино — 6 апреля 1520, Рим) — итальянский художник, живописец, рисовальщик и архитектор умбрийской, флорентийской, а затем римской школы. Один из представителей искусства эпохи Высокого Возрождения, или «римского классицизма» начала XVI века.



Урби́но (итал. Urbino) — город на востоке Италии, исторический, культурный и образовательный центр региона Марке.



Пье́ро ди Бенедетто деи Франческини (итал. Piero di Benedetto de' Franceschini; ок. 1420, Борго-Сансеполькро, Синьория Римини — 12 октября 1492, Борго-Сансеполькро, Флорентийская республика), более известный как Пьеро де́лла Франче́ска () или Пьеро дель Борго (Piero del Borgo), — живописец и теоретик искусства периода кватроченто — раннего итальянского Возрождения флорентийской школы.



Пассателли (итал. passatelli) — традиционная паста или суп итальянской провинции Эмилия-Романья, в частности Романьи, провинции Пезаро и Урбино и части провинции Перуджа.

