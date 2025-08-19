Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Город-лабиринт будущего: Сингапур стирает грань между фантастикой и повседневной реальностью

Власти Сингапура планируют к 2026 году перевести транспорт на беспилотный режим
2:51
Туризм

Будущее не где-то там — оно уже здесь. Чтобы убедиться в этом, достаточно прогуляться по Сингапуру. Этот мегаполис доказывает: инновации могут быть частью повседневной жизни. Автономный транспорт, небоскрёбы с собственным "интеллектом", умные парки и даже проекты плавучих городов делают его одним из самых футуристичных мест на планете.

Сингапур панорама
Фото: commons.wikimedia.org by Benh LIEU SONG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сингапур панорама

Небоскрёб-икона: Marina Bay Sands

Визитная карточка Сингапура — легендарный отель Marina Bay Sands. Три башни высотой в 55 этажей соединены смотровой площадкой Sands SkyPark. На крыше раскинулся бассейн-инфинити длиной 150 метров, который создаёт иллюзию бесконечности.

Но красота здесь сочетается с практичностью. В районе Marina Bay климат контролируют технологии:

  • специальные навесы с датчиками распыляют воду, если температура поднимается выше +32 °C;

  • тротуары покрыты светоотражающей краской, что снижает нагрев поверхности на 5-7 °C.

Цветочные чудеса: Flower Dome и Cloud Forest

Сингапур славится не только небоскрёбами, но и оранжереями мирового масштаба. Flower Dome и Cloud Forest — крупнейшие в мире стеклянные купола без внутренних опор.

Особенно впечатляет Cloud Forest — настоящий тропический лес под крышей. Здесь грохочет 35-метровый водопад, а подвесные мосты ведут сквозь кроны экзотических растений. Можно даже увидеть редкие виды плотоядных кувшинок.

Умный транспорт и "цифровой" город

Сингапур активно внедряет технологии умного города. Уже сейчас можно прокатиться на беспилотном автобусе между пляжами Palawan Beach и Siloso Point. А в районах One-North и Punggol курсируют автономные такси, доступные через приложение Whim.

Планы ещё амбициознее: к 2026 году весь общественный транспорт обещают сделать полностью беспилотным.

Чтобы разгрузить улицы, власти используют систему ERP (Electronic Road Pricing). Камеры считывают номера машин и автоматически списывают плату за въезд в центр в часы пик. Даже светофоры здесь "думают": встроенные датчики регулируют длительность зелёного света в зависимости от потока пешеходов.

Город, который задаёт тон будущему

Сингапур — это не просто мегаполис, а лаборатория урбанистических идей. Здесь технологии становятся частью повседневной жизни, помогая миллионам людей комфортно существовать в ограниченном пространстве. Прогулка по этому городу — словно заглянуть на десятилетия вперёд.

Уточнения

Сингапу́р официальное название — Респу́блика Сингапу́р — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
