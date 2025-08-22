Авиация в тисках кризиса: что скрывают от пассажиров перед полётом

Авиационная отрасль в 2025 году по-прежнему сталкивается с серьёзными вызовами, несмотря на постепенное восстановление после пандемии. Хотя пассажиропоток вырос и ситуация в аэропортах выглядит лучше, чем год назад, многие путешественники сталкиваются с задержками и отменами рейсов. Эксперты отмечают: уровень перевозок всё ещё не достиг показателей 2019 года, а системные риски никуда не исчезли.
Главной угрозой для авиации в текущем году названы кибератаки, отмечает венгерское издание Portfolio. По мере цифровизации управления рейсами и логистики растёт вероятность атак на IT-системы авиакомпаний и аэропортов. Такие сбои способны парализовать целые маршруты, вызвать массовые задержки и нанести ущерб пассажирам и бизнесу.
Не менее серьёзная проблема связана с цепочками поставок. Производители не успевают поставлять новые самолёты, а существующий парк стремительно стареет. Это создаёт риски для надёжности перевозок и повышает затраты авиакомпаний на обслуживание техники.
На ситуацию давят и изменения в законодательстве: ужесточение экологических стандартов требует от перевозчиков инвестиций в устойчивые технологии и снижение выбросов. Компании вынуждены искать баланс между экономической эффективностью и соответствием новым нормам.
Геополитика также влияет на пассажиров. Вооружённые конфликты, террористическая угроза и политическая нестабильность в ряде регионов вынуждают авиакомпании пересматривать маршруты и повышать меры безопасности, что отражается на стоимости билетов и комфорте полётов.
Отдельный вызов — нехватка персонала. Дефицит пилотов, инженеров и бортпроводников остаётся хроническим и ограничивает возможности для наращивания рейсов. Это усиливает нагрузку на существующие кадры и снижает устойчивость системы.
Эксперты подчеркивают: авиация оказалась в точке, где технологические, экономические, социальные и геополитические факторы тесно переплетены. Слабость одного звена может запустить цепную реакцию и поставить под угрозу всю систему. Для преодоления вызовов авиакомпаниям необходимы гибкость, проактивное планирование и инвестиции в новые решения, чтобы оставаться конкурентоспособными и безопасными.
