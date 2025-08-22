Авиация в тисках кризиса: что скрывают от пассажиров перед полётом

ТОП-3 главных угроз для авиации в 2025 году: кибератаки, дефицит деталей и кадров

2:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиационная отрасль в 2025 году по-прежнему сталкивается с серьёзными вызовами, несмотря на постепенное восстановление после пандемии. Хотя пассажиропоток вырос и ситуация в аэропортах выглядит лучше, чем год назад, многие путешественники сталкиваются с задержками и отменами рейсов. Эксперты отмечают: уровень перевозок всё ещё не достиг показателей 2019 года, а системные риски никуда не исчезли.

Фото: flickr.com by Aeroprints.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ falcon 10

Главной угрозой для авиации в текущем году названы кибератаки, отмечает венгерское издание Portfolio. По мере цифровизации управления рейсами и логистики растёт вероятность атак на IT-системы авиакомпаний и аэропортов. Такие сбои способны парализовать целые маршруты, вызвать массовые задержки и нанести ущерб пассажирам и бизнесу.

Не менее серьёзная проблема связана с цепочками поставок. Производители не успевают поставлять новые самолёты, а существующий парк стремительно стареет. Это создаёт риски для надёжности перевозок и повышает затраты авиакомпаний на обслуживание техники.

На ситуацию давят и изменения в законодательстве: ужесточение экологических стандартов требует от перевозчиков инвестиций в устойчивые технологии и снижение выбросов. Компании вынуждены искать баланс между экономической эффективностью и соответствием новым нормам.

Геополитика также влияет на пассажиров. Вооружённые конфликты, террористическая угроза и политическая нестабильность в ряде регионов вынуждают авиакомпании пересматривать маршруты и повышать меры безопасности, что отражается на стоимости билетов и комфорте полётов.

Отдельный вызов — нехватка персонала. Дефицит пилотов, инженеров и бортпроводников остаётся хроническим и ограничивает возможности для наращивания рейсов. Это усиливает нагрузку на существующие кадры и снижает устойчивость системы.

Эксперты подчеркивают: авиация оказалась в точке, где технологические, экономические, социальные и геополитические факторы тесно переплетены. Слабость одного звена может запустить цепную реакцию и поставить под угрозу всю систему. Для преодоления вызовов авиакомпаниям необходимы гибкость, проактивное планирование и инвестиции в новые решения, чтобы оставаться конкурентоспособными и безопасными.

Уточнения

Управление цепочками поставок (англ. Supply Chain Management (SCM)) — управленческая концепция и организационная стратегия, заключающаяся в интегрированном подходе к планированию и управлению всем потоком информации о сырье, материалах, продуктах, услугах, возникающих и преобразующихся в логистических и производственных процессах предприятия, нацеленном на измеримый совокупный экономический эффект (снижение издержек, удовлетворение спроса на конечную продукцию).

