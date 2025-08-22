Всё включено под угрозой: Турция ищет новый формат для туристов

Эксперты предрекают закат турецкого all inclusive: названа причина

Турция много лет ассоциируется у туристов с системой all inclusive, которая стала визитной карточкой курортов страны. Однако эксперты предупреждают: формат "всё включено" может исчезнуть или значительно измениться. Причина связана не только с ростом расходов, но и с экологической проблемой — гигантскими объёмами пищевых отходов.

По данным Ассоциации отелей и ресторанов Турции, ежегодно в стране выбрасывается более 23 миллионов тонн продуктов. Большая часть приходится именно на гостиничный сектор. Туристы часто накладывают на тарелки гораздо больше еды, чем могут съесть, а завтраки и обеды остаются наполовину нетронутыми. В итоге отели несут убытки, а проблема переработки отходов становится острее, утверждает haszon.hu.

Ассоциация готовит подробный отчет, который должен быть опубликован в ближайшие месяцы. Документ рассматривает возможные пути отказа от нынешней модели "all inclusive". Среди предлагаемых альтернатив — постепенный переход на систему "а-ля карт" или комбинированный формат, где часть блюд включена в стоимость, а эксклюзивные позиции оплачиваются отдельно.

При этом Турция не собирается терять свои конкурентные преимущества. Благодаря выгодному курсу валют, отдых здесь по-прежнему обходится на 30-40% дешевле, чем в Греции, Испании или Италии, при сопоставимом уровне сервиса. Именно поэтому турецкая ривьера остается одним из главных направлений для европейских путешественников.

Популярность Турции сравнима только с Грецией, которая также предлагает хорошее соотношение цены и качества. Италия и Испания удерживают спрос, но страдают от перегруженности курортов. Майорка, несмотря на рост популярности, пока не догоняет турецкие и греческие направления. Среди более доступных альтернатив для туристов из Восточной Европы и Венгрии остаются Кипр, Египет, Болгария, Албания и Хорватия.

Однако стоимость отдыха растёт: цены на туры подскочили на 5-10% по сравнению с прошлым годом. Поэтому вопрос о будущем "всё включено" становится ещё более актуальным.

Уточнения

«Всё включено́» (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Он подразумевает бесплатное предоставление питания, напитков (часто локальных) и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.



А-ля карт (фр. à la carte — согласно меню) — это практика заказа отдельных блюд из меню в ресторане, в отличие от табльдот, где предлагается комплексное меню. Это заимствование из французского языка начала XIX века, означающее «согласно меню».

