Они ушли и не вернулись: три точки на карте России, где люди исчезают навсегда

3:02
Туризм

Россия манит путешественников своими горами, пещерами и дикими просторами. Но среди живописных ландшафтов есть точки, которые кажутся идеальными для туризма, а на деле превращаются в зоны риска. Здесь регулярно пропадают люди, и даже спасатели не спешат идти на поиски.

Аномальная зона
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аномальная зона

Перевал Дятлова — трагедия, ставшая легендой

О перевале Дятлова слышал, пожалуй, каждый. В 1959 году группа туристов во главе с Игорем Дятловым погибла здесь при странных обстоятельствах: палатки оказались разрезаны изнутри, а у некоторых были сломаны рёбра.

Официальная версия — лавина. Но с тех пор место будто продолжает собирать жуткие истории. В 2021 году здесь исчезли двое геологов. Найти удалось лишь их рюкзаки и запасы еды, к которым никто так и не притронулся.

Медведицкая гряда — "ведьмины свечи" и сгоревшие собаки

В Волгоградской области есть холмы, где компасы теряют направление, а в небе нередко вспыхивают загадочные огненные шары. Местные зовут их "ведьмиными свечами".

С этим местом связано множество исчезновений:

  • В 1990-е пропала группа студентов-геологов. Их машину нашли лишь через месяц — двигатель работал, бензобак был полон, а людей не было.

  • В 2017 году исчез охотник. Его собака вернулась одна, с обожжённой шерстью на загривке.

Ходят слухи, что в советские времена здесь проводили военные эксперименты. Но что именно "разбудили" в этих холмах — неизвестно.

Тавдинская пещера — врата в иной мир

На Алтае есть пещера, вход в которую напоминает дверь. Местные называют её вратами в другой мир. Лабиринты внутри настолько запутанные, что многие теряются навсегда.

Но самое страшное — некоторые из пропавших исчезают не просто бесследно, а словно стираются из реальности.

  • В 1995 году пропала группа туристов. Через год один из них вернулся, но не мог вспомнить, где находился. Через три дня он умер от "старости" — хотя ему было всего 25 лет.

  • В 2020 году исчез спелеолог. Его фонарь нашли в тупиковом тоннеле, батарея оставалась полностью заряженной.

Поисковые операции в Тавдинской пещере часто даже не начинают: спасатели говорят, что это слишком опасно.

Почему эти места пугают даже исследователей

Перевал, гряда и пещера объединяет одно — тела пропавших почти никогда не находят. Годы проходят, но улик нет. Люди исчезают так, будто их и не было.

Официальные отчёты объясняют всё несчастными случаями, но для тех, кто видел или слышал о местных аномалиях, это звучит неубедительно.

Уточнения

Перевал Дя́тлова — перевал на Северном Урале между горой Холатчахль (1096,7 м) и безымянной высотой 905 м, стоящей несколько особняком к востоку от Главного Уральского хребта.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
