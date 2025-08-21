Секреты выживания в Лас-Вегасе: куда бегут туристы от высоких цен

Экономический спад ударил по Лас-Вегасу: туристы выбирают более доступные развлечения

Туризм

Лас-Вегас, некогда символ бурного туризма и развлечений, столкнулся с заметным спадом интереса со стороны гостей. Согласно данным туристических служб, в июне количество посетителей сократилось на 11,3%.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рулетка в казино

Несмотря на снижение, в город всё же приехало более 3 миллионов человек — показатель, который говорит о том, что Вегас остаётся востребованным направлением, но туристы теперь ведут себя осторожнее и внимательнее относятся к тратам.

И гости города, и сами жители всё чаще ищут "ценность" в более доступных заведениях. Интерес смещается к демократичным ресторанам и заведениям, где предлагаются скидки и акции. Особенно заметно это в центре Лас-Вегаса и районе Боулдер-Стрип: именно здесь доходы от азартных игр выросли за счёт более дешёвых ставок и акций для клиентов.

Некоторые операторы стараются адаптироваться к ситуации. Circa, например, привлекает туристов с помощью формата "всё включено", позволяющего сократить расходы во время отдыха. При этом букмекерские конторы Невады продолжают демонстрировать устойчивые доходы в летние месяцы.

Тем не менее, даже самые экономичные туристы сталкиваются с ростом обязательных платежей. Повышение курортных сборов и платы за парковку вызывает недовольство. Многие отмечают, что даже бюджетные отели и казино взимают аналогичные сборы, что снижает привлекательность предложений.

В то время как крупные отели и казино вынуждены пересматривать свою политику, отдельные рестораны и районы переживают настоящий бум.

Китайский квартал, в частности, занимают длинные очереди: парковки переполнены, а популярные заведения распродают меню буквально за час после открытия. Так, ресторан "Шамон", известный японскими блюдами и демократичными ценами, стал хитом как среди туристов, так и местных жителей.

Эксперты связывают ситуацию не только с локальными факторами, но и с более широкими тенденциями. По всей стране наблюдается спад внутреннего туризма, связанный с общей экономической нестабильностью. Отсутствие азиатских и канадских гостей, которые традиционно составляли значительную часть потока, также негативно сказалось на статистике.

Дополнительным фактором стал сезонный спад в летние месяцы, когда в городе меньше деловых съездов. Важную роль сыграла и политическая напряжённость после выборов, что повлияло на решение многих американцев отложить поездки.

Уточнения

Лас-Ве́гас (англ. и исп. Las Vegas) — город на западе США, в штате Невада, административный центр самого южного в штате округа Кларк. Расположен в центральной части пустыни Мохаве.

