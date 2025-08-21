Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яркие оттенки в одежде помогают произвести хорошее впечатление
Автоэксперты назвали лучшие эндоскопы для осмотра цилиндров и катализатора машины
Подготовка к кроссу на 10 км требует контроля шага на спусках и поворотах
Лягушка-бык достигает 600 граммов и 18 сантиметров в длину — данные биологов
Венеция усилила контроль над туристами: новые запреты и штрафы до €350
Нил Турок развивает циклическую модель вселенной как альтернативу инфляции
Стоматолог объяснил настоящую причину формирования кариеса
Дочь Виктории Бони утвердили на кастинге в российское реалити-шоу
Турботаймер и холостой ход: способы защитить двигатель в жаркую погоду

На фото — вилла, в реальности — пустырь: как туристу не стать жертвой фиктивной аренды

Французская семья потеряла 2000 евро на фиктивной аренде виллы в Португалии
2:42
Туризм

Отдых за границей всё чаще омрачают истории о фиктивных арендах. Туристы, доверяясь красивым фотографиям и заманчивым описаниям, рискуют потерять не только деньги, но и долгожданные дни отпуска. Именно так произошло с французской семьёй Дюпон. Однако избежать обмана вполне реально.

Горная пустошь - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by vivali, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Горная пустошь - panoramio

Пустырь вместо виллы

Прилетев в Португалию и добравшись до арендованной онлайн виллы, французы с ужасом обнаружили, что по указанному адресу нет ни дома, ни сада, ни бассейна — лишь пустырь.

"На сайте всё выглядело идеально — просторная вилла с видом на океан, ухоженный сад, бассейн. Мы не могли поверить своим глазам, когда вместо этого увидели лишь пустое поле", — вспоминает Мари Дюпон.

В результате семья потеряла не только 2000 евро, уплаченных заранее, но и первые дни долгожданного отпуска.

Для семьи Дюпон это означало спешный поиск нового жилья в высокий сезон.

"Мы потратили куда больше, чем рассчитывали, чтобы найти другой вариант буквально за день. Детям это было особенно тяжело", — сказал в интервью порталу amios.fr Марк Дюпон.

Как действуют мошенники

По словам специалистов, подобные истории становятся всё более частыми. Мошенники размещают объявления с фотографиями, не имеющими отношения к реальности: либо это чужие виллы, либо вовсе вымышленные объекты. Арендаторам предлагают оплатить всю сумму или внести крупный аванс ещё до поездки. Возможности проверить объект на месте у туристов, как правило, нет.

Чаще всего схема включает:

  • использование поддельных или приукрашенных снимков;
  • требование полной предоплаты;
  • отказ от возможности осмотра жилья заранее.

Советы экспертов: как не попасть в ловушку

Чтобы не стать жертвой подобных махинаций, эксперты рекомендуют:

  • проверять отзывы о жилье и владельце на независимых ресурсах;
  • уточнять точный адрес и сверять его через онлайн-карты;
  • по возможности связываться напрямую с агентством или хозяином;
  • пользоваться только надёжными платформами бронирования, где предусмотрены гарантии возврата средств.

Юридическая сторона: ответственность за обман

Юристы напоминают: подобные действия квалифицируются как мошенничество и влекут уголовную ответственность, включая штрафы и тюремное заключение. Жертвам важно сообщать о случившемся не только местным властям, но и платформам, через которые была произведена аренда.

Запасной план как гарантия спокойного отпуска

Эксперты советуют всегда иметь запасной план — список альтернативных вариантов жилья в том же регионе. В разгар сезона это особенно важно, ведь свободных номеров может не остаться. Бдительность, проверка деталей и осторожность при оплате помогут избежать испорченного отпуска и сохранить не только деньги, но и хорошее настроение.

Уточнения

Португа́лия — государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Турботаймер и холостой ход: способы защитить двигатель в жаркую погоду
Сколько масла заливать в двигатель: простые советы, которые продлят жизнь вашему автомобилю
Простое решение избавляет плитку от плесени и неприятного запаха: пищевая сода
Французская семья потеряла 2000 евро на фиктивной аренде виллы в Португалии
Раствор с хлористым калием помогает избавиться от сорняков на пять лет
Свиные отбивные с кабачками и томатным соусом готовятся за 25 минут
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи
Учёные из Университета Массачусетса: дистанция в 2 метра не всегда защищает от вирусов
Врачи предупреждают: неправильно подобранная маска для сна вызывает отёки
Сергей Лазарев предстал перед фанатами в образе седого и осунувшегося старика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.