На фото — вилла, в реальности — пустырь: как туристу не стать жертвой фиктивной аренды

Отдых за границей всё чаще омрачают истории о фиктивных арендах. Туристы, доверяясь красивым фотографиям и заманчивым описаниям, рискуют потерять не только деньги, но и долгожданные дни отпуска. Именно так произошло с французской семьёй Дюпон. Однако избежать обмана вполне реально.
Прилетев в Португалию и добравшись до арендованной онлайн виллы, французы с ужасом обнаружили, что по указанному адресу нет ни дома, ни сада, ни бассейна — лишь пустырь.
"На сайте всё выглядело идеально — просторная вилла с видом на океан, ухоженный сад, бассейн. Мы не могли поверить своим глазам, когда вместо этого увидели лишь пустое поле", — вспоминает Мари Дюпон.
В результате семья потеряла не только 2000 евро, уплаченных заранее, но и первые дни долгожданного отпуска.
Для семьи Дюпон это означало спешный поиск нового жилья в высокий сезон.
"Мы потратили куда больше, чем рассчитывали, чтобы найти другой вариант буквально за день. Детям это было особенно тяжело", — сказал в интервью порталу amios.fr Марк Дюпон.
По словам специалистов, подобные истории становятся всё более частыми. Мошенники размещают объявления с фотографиями, не имеющими отношения к реальности: либо это чужие виллы, либо вовсе вымышленные объекты. Арендаторам предлагают оплатить всю сумму или внести крупный аванс ещё до поездки. Возможности проверить объект на месте у туристов, как правило, нет.
Чаще всего схема включает:
Чтобы не стать жертвой подобных махинаций, эксперты рекомендуют:
Юристы напоминают: подобные действия квалифицируются как мошенничество и влекут уголовную ответственность, включая штрафы и тюремное заключение. Жертвам важно сообщать о случившемся не только местным властям, но и платформам, через которые была произведена аренда.
Эксперты советуют всегда иметь запасной план — список альтернативных вариантов жилья в том же регионе. В разгар сезона это особенно важно, ведь свободных номеров может не остаться. Бдительность, проверка деталей и осторожность при оплате помогут избежать испорченного отпуска и сохранить не только деньги, но и хорошее настроение.
