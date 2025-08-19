Вода, превращающаяся в кристаллы: тайна озера Фундудзи до сих пор ставит учёных в тупик

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:36
Туризм

В сердце жаркой провинции Лимпопо скрывается озеро, которое жители называют "глазом богов". Фундудзи кажется небольшим — всего три километра в длину и один в ширину, но глубина в 27 метров таит загадки, на которые у науки пока нет однозначных ответов.

Озеро Фундудзи
Фото: commons.wikimedia.org by Iris Auda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Озеро Фундудзи

Парадокс без стока

Озеро питают сразу две реки — Годони и Мутале. Казалось бы, при таком притоке оно должно переливаться через край, но стока у Фундудзи нет. Более того, уровень воды остаётся стабильным даже в засушливые сезоны. Учёные спорят: то ли под озером прячется сеть подземных тоннелей, то ли дно устроено так, что способно "вбирать" излишки.

Легенды и запреты

Для местных племён Фундудзи священно. Они верят, что озером владеет дух Корабалабала, карающий тех, кто нарушает его покой. Пить воду — значит навлечь на себя болезни или несчастья. Одна из легенд рассказывает, что в середине XX века профессор Генри Бернсайд пытался увезти образцы воды, но все его фляги по утрам оказывались пустыми.

"Это не вода, а живое существо", — уверял проводник Тэкер.

Байка гласит, что исследователи, отчаявшись, рискнули попробовать воду и вскоре умерли. Документальных подтверждений нет, но история до сих пор пугает туристов.

Химия или мистика

Учёные нашли рациональные объяснения. Вода действительно необычная: она окрашена в коричневатый цвет, а берега кажутся мёртвыми из-за содержания соединений хрома. Эта же особенность делает её токсичной — употребление может вызвать тяжёлые отравления.

Есть и феномен с кристаллизацией: образцы, взятые в закрытые ёмкости, иногда превращаются в плотные кристаллы даже при плюсовой температуре. Жители трактуют это как запрет уносить воду из священного озера.

Туристическая магия

Сегодня Фундудзи стал достопримечательностью. Гиды рассказывают легенды, а гости выполняют местный ритуал — ukodola. Для этого нужно встать спиной к озеру, наклониться и посмотреть на него между ног. Местные уверяют, что так новички "правильно знакомятся" с духом озера.

Фундудзи перестал быть тайной для избранных, но не утратил своей магии. В нём до сих пор сочетаются наука и мистика, природа и вера — и именно это делает его одним из самых загадочных мест Африки.

Уточнения

Фундудзи (англ. Fundudzi) — озеро на северо-востоке Южно-Африканской республики, в горной цепи Заутпансберг провинции Лимпопо.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
