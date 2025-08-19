Вода, превращающаяся в кристаллы: тайна озера Фундудзи до сих пор ставит учёных в тупик

В сердце жаркой провинции Лимпопо скрывается озеро, которое жители называют "глазом богов". Фундудзи кажется небольшим — всего три километра в длину и один в ширину, но глубина в 27 метров таит загадки, на которые у науки пока нет однозначных ответов.
Озеро питают сразу две реки — Годони и Мутале. Казалось бы, при таком притоке оно должно переливаться через край, но стока у Фундудзи нет. Более того, уровень воды остаётся стабильным даже в засушливые сезоны. Учёные спорят: то ли под озером прячется сеть подземных тоннелей, то ли дно устроено так, что способно "вбирать" излишки.
Для местных племён Фундудзи священно. Они верят, что озером владеет дух Корабалабала, карающий тех, кто нарушает его покой. Пить воду — значит навлечь на себя болезни или несчастья. Одна из легенд рассказывает, что в середине XX века профессор Генри Бернсайд пытался увезти образцы воды, но все его фляги по утрам оказывались пустыми.
"Это не вода, а живое существо", — уверял проводник Тэкер.
Байка гласит, что исследователи, отчаявшись, рискнули попробовать воду и вскоре умерли. Документальных подтверждений нет, но история до сих пор пугает туристов.
Учёные нашли рациональные объяснения. Вода действительно необычная: она окрашена в коричневатый цвет, а берега кажутся мёртвыми из-за содержания соединений хрома. Эта же особенность делает её токсичной — употребление может вызвать тяжёлые отравления.
Есть и феномен с кристаллизацией: образцы, взятые в закрытые ёмкости, иногда превращаются в плотные кристаллы даже при плюсовой температуре. Жители трактуют это как запрет уносить воду из священного озера.
Сегодня Фундудзи стал достопримечательностью. Гиды рассказывают легенды, а гости выполняют местный ритуал — ukodola. Для этого нужно встать спиной к озеру, наклониться и посмотреть на него между ног. Местные уверяют, что так новички "правильно знакомятся" с духом озера.
Фундудзи перестал быть тайной для избранных, но не утратил своей магии. В нём до сих пор сочетаются наука и мистика, природа и вера — и именно это делает его одним из самых загадочных мест Африки.
Фундудзи (англ. Fundudzi) — озеро на северо-востоке Южно-Африканской республики, в горной цепи Заутпансберг провинции Лимпопо.
