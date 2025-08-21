Вопреки ожиданиям: 7 причин, по которым стоит посетить Алжир прямо сейчас – откровения путешественницы

Алжир – жемчужина Африки: путешественница делится личным опытом и секретами идеального отдыха

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Алжир постепенно становится новым направлением для туристов, которые ищут не только море и солнце, но и настоящую аутентичность. Особенно это заметно на примере Кабилии, региона с богатой культурой и уникальной природой. Летом он переживает настоящий подъем популярности среди путешественников.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в шляпе на пляже

Одной из тех, кто влюбился в эти места, стала франко-марокканская туристка по имени Мадж. Своими впечатлениями она активно делилась в социальных сетях, публикуя фото и заметки под заголовком "Открытия в Беджае". В её постах — не просто красочные кадры, а целая история разрушения стереотипов.

Мадж признаётся, что до поездки слышала много предубеждений об Алжире. Но реальность оказалась совершенно иной: гостеприимные люди, разнообразные развлечения и природа, от которой невозможно отвести глаз. По её словам, каждый день был насыщен открытиями и маленькими радостями, которых она никак не ожидала.

Программа отдыха оказалась по-настоящему разнообразной. Так, на ферме Джерба туристка общалась с животными и впервые попробовала верховую езду. Впечатлили её и знаменитые водопады Кефрида, где она сделала серию ярких фотографий в традиционной одежде. Не менее сильные эмоции вызвало купание в прозрачных водах побережья и полёт на параплане над морем.

Культурная программа тоже не осталась в стороне: прогулка по древней Касбе в Беджайе, визит в "пик обезьян", катание на водных лыжах и шоппинг сувениров ручной работы сделали отдых незабываемым.

Мадж призналась, что её путешествие стало настоящим открытием. Алжир, по её словам, оказался гораздо более дружелюбным, чем ожидалось, и полностью разрушил навязанные стереотипы. В социальных сетях её публикации вызвали сотни положительных комментариев и поддержку тех, кто также считает страну недооценённым туристическим направлением.

Таким образом, её история демонстрирует: Алжир способен не только удивить, но и изменить представления о том, каким может быть отдых в Северной Африке.

Уточнения

Каби́лия — историко-географическая область, расположенная на севере современного Алжира. Включает часть Атласских гор и выходит к средиземноморскому побережью.

