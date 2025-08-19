От морских глубин до небес: какие тайны хранит Сокол в Крыму — величайший риф Европы

Крымская гора Сокол: крупнейший риф Европы высотой 474 метра — данные экскурсоводов

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Между Новым Светом и Судаком возвышается величественная гора Сокол, или Куш-Кая. Ей около 150 миллионов лет, и когда-то она была морским дном. В древности здесь жили кораллы и водоросли, а теперь перед нами огромный застывший риф высотой 474 метра над уровнем моря. Сегодня Сокол считается крупнейшим рифом Крыма, самым большим в Европе и третьим по величине во всей Евразии.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Новый Свет, Крым. Гора Сокол (Куш-Кая). Рифовый массив юрского периода, органического происхождения.

Панорамы и маршруты

Подъём на Сокол — настоящее приключение. С вершины открываются виды на Новый Свет, Зеленую бухту, Генуэзскую крепость в Судаке, а также мысы Алчак и Меганом. В ясный день горизонт уходит так далеко, что можно разглядеть Ай-Петри, Аю-Даг и даже Роман-Кош — высшую точку Крыма.

Южный склон Сокола подходит только для опытных альпинистов — гладкие каменные стены не оставляют шансов новичкам. Остальные туристы выбирают пешие маршруты. Один из самых популярных ведёт через Анастасиевскую балку и родник святой Анастасии: дорога не слишком сложная, зато пейзажи впечатляют. Другой маршрут начинается у скалы Чёртов палец и считается самым лёгким — по нему могут пройти даже те, кто впервые решился на восхождение.

Важно помнить, что гора требует уважения и осторожности: лучше заранее зарегистрироваться в спасательной службе, взять с собой воду и надеть удобную обувь.

Тайна названия

Происхождение имени Сокол объясняют по-разному. Кто-то видит в силуэте горы птицу с опущенными крыльями, кто-то связывает название с обилием хищных птиц, которые обитают в этих местах. Крымско-татарское "Куш-Кая" переводится как "Птичья скала". Римляне же называли её Сенатором — за гордый и величественный вид.

Немного истории

В XIX веке князь Голицын специально проложил тропу с видами на Сокол, чтобы впечатлить Николая II. По этой же тропе в 1927 году поднимался Михаил Булгаков, и сегодня по ней водят экскурсии.

Уточнения

Со́кол или Куш-Кая́ (укр. Сокіл, Куш-Кая, крымскотат. Quş qaya, Къуш къая) — скальный массив вблизи посёлка Новый Свет и города Судак в Крыму.

