Эти страны удивят сильнее, чем популярные курорты: море, горы и мегаполисы в одном месте

Мир полон удивительных мест, но какие страны можно назвать по-настоящему привлекательными для туристов? Красота природы, богатая архитектура, удобная инфраструктура и аутентичность — именно эти критерии определяют, насколько захватывающим может быть путешествие.
Это государство-город давно доказало, что размер не имеет значения. Сингапур удивляет своей компактностью и разнообразием: всего за несколько часов можно прогуляться по деловым кварталам среди небоскрёбов, заглянуть в Чайнатаун, почувствовать атмосферу индийского района и увидеть традиционную малайскую деревню.
На расстоянии всего пары станций метро соседствуют шумные парки развлечений и уединённые пляжи. Для такой небольшой территории страна поражает культурным и архитектурным многообразием, которое делает её одним из самых увлекательных направлений для туристов.
Эта страна словно собрала в себе всё лучшее, чем славится регион: вкусную кухню, музыку, высокие горы и тёплое море. Босния и Герцеговина поражает своим смешением культур: здесь соседствуют православные церкви, мечети и католические храмы, а в архитектуре заметны австро-венгерские и османские влияния.
Конечно, следы недавних войн ещё ощущаются: на улицах можно увидеть здания со следами от пуль и памятники погибшим. Но туристов это не отпугивает — напротив, добавляет стране своеобразного колорита. При этом здесь по-прежнему дешево, вкусно и невероятно красиво.
Формально это не отдельная страна, а специальный административный район Китая, но его самобытность невозможно игнорировать. Гонконг давно стал визитной карточкой Азии: небоскрёбы, неоновые вывески, паутина переходов, двухэтажные трамваи и непрекращающийся поток людей.
Энергия этого города захватывает с первых минут. Но, помимо урбанистического ритма, здесь легко найти уголки природы: зелёные холмы и морские просторы прекрасно соседствуют с сотнями высоток. Именно это сочетание делает Гонконг особенным местом, которое не оставит равнодушным.
