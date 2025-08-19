Эти страны удивят сильнее, чем популярные курорты: море, горы и мегаполисы в одном месте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм
Туризм

Мир полон удивительных мест, но какие страны можно назвать по-настоящему привлекательными для туристов? Красота природы, богатая архитектура, удобная инфраструктура и аутентичность — именно эти критерии определяют, насколько захватывающим может быть путешествие.

Гонконг
Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние
Гонконг

Сингапур — маленький, но яркий

Это государство-город давно доказало, что размер не имеет значения. Сингапур удивляет своей компактностью и разнообразием: всего за несколько часов можно прогуляться по деловым кварталам среди небоскрёбов, заглянуть в Чайнатаун, почувствовать атмосферу индийского района и увидеть традиционную малайскую деревню.

На расстоянии всего пары станций метро соседствуют шумные парки развлечений и уединённые пляжи. Для такой небольшой территории страна поражает культурным и архитектурным многообразием, которое делает её одним из самых увлекательных направлений для туристов.

Босния и Герцеговина — сердце Балкан

Эта страна словно собрала в себе всё лучшее, чем славится регион: вкусную кухню, музыку, высокие горы и тёплое море. Босния и Герцеговина поражает своим смешением культур: здесь соседствуют православные церкви, мечети и католические храмы, а в архитектуре заметны австро-венгерские и османские влияния.

Конечно, следы недавних войн ещё ощущаются: на улицах можно увидеть здания со следами от пуль и памятники погибшим. Но туристов это не отпугивает — напротив, добавляет стране своеобразного колорита. При этом здесь по-прежнему дешево, вкусно и невероятно красиво.

Гонконг — мегаполис с душой

Формально это не отдельная страна, а специальный административный район Китая, но его самобытность невозможно игнорировать. Гонконг давно стал визитной карточкой Азии: небоскрёбы, неоновые вывески, паутина переходов, двухэтажные трамваи и непрекращающийся поток людей.

Энергия этого города захватывает с первых минут. Но, помимо урбанистического ритма, здесь легко найти уголки природы: зелёные холмы и морские просторы прекрасно соседствуют с сотнями высоток. Именно это сочетание делает Гонконг особенным местом, которое не оставит равнодушным.

Уточнения

Гонко́нг полное название Специа́льный администрати́вный райо́н Гонко́нг (САР Гонконг) — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
