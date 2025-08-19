Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джиппинг в Сочи стал смертельным аттракционом: власти готовят неожиданный поворот

Госдума предложила узаконить джиппинг и ввести правила безопасности экскурсий
Туризм

После череды трагических происшествий в Сочи в Госдуме задумались о том, чтобы на законодательном уровне закрепить понятие "джиппинг" и установить правила безопасности для этого популярного, но опасного вида отдыха.

Поездки на джипе
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Поездки на джипе

Что предлагают депутаты

Сейчас джиппинг никак не регулируется законом: юридический статус есть только у спортивных мероприятий с внедорожниками. Депутаты предлагают:

  • официально закрепить понятие "джиппинг" в законодательстве;
  • разработать нормативы безопасности для проведения таких экскурсий;
  • обязать сопровождать туристов инструкторами;
  • уделять особое внимание подготовке маршрутов и прохождению сложных участков.

Почему тема стала актуальной

Инициатива появилась после двух смертельных ДТП в Лазаревском районе, когда внедорожники с туристами перевернулись, и погибли люди.

Работа предстоит кропотливая:

"Нюансов здесь очень много. Здесь, безусловно, есть поле для деятельности законодателей, но нужно очень тщательно изучить обстоятельства, которые повлекли к трагедии. Потому что если мы не решим, если есть спрос, то он будет удовлетворён. Нужно сделать максимально эти экскурсии безопасными", — подчеркнула заместитель председателя комитета по туризму Госдумы Наталья Костенко.

Когда ждать изменений

В Госдуме планируют вернуться к обсуждению этой темы в сентябре. Цель — успеть подготовить правовую базу к следующему туристическому сезону, чтобы поездки по бездорожью перестали быть смертельно опасным развлечением.

