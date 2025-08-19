Джиппинг в Сочи стал смертельным аттракционом: власти готовят неожиданный поворот

После череды трагических происшествий в Сочи в Госдуме задумались о том, чтобы на законодательном уровне закрепить понятие "джиппинг" и установить правила безопасности для этого популярного, но опасного вида отдыха.
Сейчас джиппинг никак не регулируется законом: юридический статус есть только у спортивных мероприятий с внедорожниками. Депутаты предлагают:
Инициатива появилась после двух смертельных ДТП в Лазаревском районе, когда внедорожники с туристами перевернулись, и погибли люди.
Работа предстоит кропотливая:
"Нюансов здесь очень много. Здесь, безусловно, есть поле для деятельности законодателей, но нужно очень тщательно изучить обстоятельства, которые повлекли к трагедии. Потому что если мы не решим, если есть спрос, то он будет удовлетворён. Нужно сделать максимально эти экскурсии безопасными", — подчеркнула заместитель председателя комитета по туризму Госдумы Наталья Костенко.
В Госдуме планируют вернуться к обсуждению этой темы в сентябре. Цель — успеть подготовить правовую базу к следующему туристическому сезону, чтобы поездки по бездорожью перестали быть смертельно опасным развлечением.
Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.
Офф-роуд (англ. off-road — бездорожье) — вид активного отдыха и спорта, подразумевающий преодоление бездорожья на разных видах полноприводной техники (автомобиль, квадроцикл, мотоцикл, вездеход и так далее).
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.