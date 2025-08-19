Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инженеры применяют традиционные ветряные башни для охлаждения в современных домах
Садоводы назвали приём, который ускоряет созревание зелёных помидоров
Эксперты объяснили, чем опасно моторное масло без допуска производителя
BRICS Pay: как новая система платежей с поддержкой Impact Capital готовится стать глобальным игроком
Хелен Миррен выступила против образа женщины в роли Джеймса Бонда
Южная Корея выбирает самолёты-заправщики: Airbus или Boeing
Свиное сало увлажняет кожу и замедляет образование морщин — дерматологи
Шум в ушах: невролог Арифджанова раскрыла связь с депрессией и болезнями сердца
Володин назвал первые результаты новых законов о миграции в России

Туристы массово развернулись от Анапы и Сочи: виноват не только мазут

Российский союз туриндустрии: спрос на отдых в Краснодарском крае упал на 21%
1:31
Туризм

Ещё недавно Краснодарский край уверенно держал лидерство на рынке внутреннего туризма, но в этом году ситуация резко изменилась. По данным Российского союза туриндустрии, спрос на отдых в регионе снизился на 21%, а заполняемость отелей едва достигла 50% — тревожный сигнал для всей индустрии.

Опустение берегов
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Опустение берегов

Почему туристы теряют интерес

Аналитики издания "Акценты" считают, что причины спада носят комплексный характер.

  • Экологические проблемы. В районе Анапы туристов отпугнули загрязнение Черного моря мазутом и выбросы, связанные с авариями на очистных сооружениях.
  • Непогода. Лето оказалось холодным и дождливым, что лишило отдыхающих привычного пляжного сезона.
  • Высокие цены. На фоне доступных предложений Турции, Египта и ОАЭ местные курорты продолжают держать завышенные тарифы, что делает отдых на российском юге менее привлекательным.

Кто оказался в выигрыше

Пока Краснодарский край подсчитывает убытки, другие регионы демонстрируют рост. Особенно выделяется Крым, где туристический поток увеличился на 42%.

Что дальше

Судьба главных южных курортов России во многом зависит от того, смогут ли власти и бизнес пересмотреть стратегию: улучшить экологическую ситуацию, адаптировать цены и предложить туристам альтернативные форматы отдыха.

Уточнения

Российский союз туриндустрии (РСТ) — крупнейшее объединение туристической отрасли России, в состав которого входит более 3000 организаций турбизнеса: туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, средства массовой информации, общественные и иные организации в сфере туризма.

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Авто
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
BRICS Pay: как новая система платежей с поддержкой Impact Capital готовится стать глобальным игроком
Хелен Миррен выступила против образа женщины в роли Джеймса Бонда
Южная Корея выбирает самолёты-заправщики: Airbus или Boeing
Свиное сало увлажняет кожу и замедляет образование морщин — дерматологи
Шум в ушах: невролог Арифджанова раскрыла связь с депрессией и болезнями сердца
Непутевый путь Феллини: от карикатуриста до короля итальянского кино с Джульеттой Мазиной
Володин назвал первые результаты новых законов о миграции в России
Лягушка чаще встречается в садах, жаба прячется под камнями в сухих местах
Суханкина заявила, что попрощается со сценой, если на концертах будут пустые залы
Астрономы нашли недостающую материю во Вселенной с помощью радиовсплесков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.