Туристы массово развернулись от Анапы и Сочи: виноват не только мазут

Российский союз туриндустрии: спрос на отдых в Краснодарском крае упал на 21%

Ещё недавно Краснодарский край уверенно держал лидерство на рынке внутреннего туризма, но в этом году ситуация резко изменилась. По данным Российского союза туриндустрии, спрос на отдых в регионе снизился на 21%, а заполняемость отелей едва достигла 50% — тревожный сигнал для всей индустрии.

Почему туристы теряют интерес

Аналитики издания "Акценты" считают, что причины спада носят комплексный характер.

Экологические проблемы. В районе Анапы туристов отпугнули загрязнение Черного моря мазутом и выбросы, связанные с авариями на очистных сооружениях.

Кто оказался в выигрыше

Пока Краснодарский край подсчитывает убытки, другие регионы демонстрируют рост. Особенно выделяется Крым, где туристический поток увеличился на 42%.

Что дальше

Судьба главных южных курортов России во многом зависит от того, смогут ли власти и бизнес пересмотреть стратегию: улучшить экологическую ситуацию, адаптировать цены и предложить туристам альтернативные форматы отдыха.

Уточнения

