Туристы массово развернулись от Анапы и Сочи: виноват не только мазут

Ещё недавно Краснодарский край уверенно держал лидерство на рынке внутреннего туризма, но в этом году ситуация резко изменилась. По данным Российского союза туриндустрии, спрос на отдых в регионе снизился на 21%, а заполняемость отелей едва достигла 50% — тревожный сигнал для всей индустрии.
Аналитики издания "Акценты" считают, что причины спада носят комплексный характер.
Пока Краснодарский край подсчитывает убытки, другие регионы демонстрируют рост. Особенно выделяется Крым, где туристический поток увеличился на 42%.
Судьба главных южных курортов России во многом зависит от того, смогут ли власти и бизнес пересмотреть стратегию: улучшить экологическую ситуацию, адаптировать цены и предложить туристам альтернативные форматы отдыха.
Российский союз туриндустрии (РСТ) — крупнейшее объединение туристической отрасли России, в состав которого входит более 3000 организаций турбизнеса: туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, средства массовой информации, общественные и иные организации в сфере туризма.
Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.