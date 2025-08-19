Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Прогулка, которая меняет настроение: как Геленджикская набережная покоряет туристов

Туристы назвали набережную Геленджика любимым местом для прогулок
2:28
Туризм

Вы знали, что сердце курортного Геленджика бьётся именно на его набережной? Это не просто дорожка вдоль моря — это целая вселенная отдыха, эмоций и впечатлений.

Набережная Геленджика
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Набережная Геленджика

Немного истории

Первые шаги к созданию набережной были сделаны ещё в XIX веке, когда Геленджик начал развиваться как курорт. С тех пор береговая зона менялась десятки раз: расширялась, благоустраивалась, превращалась в современное и комфортное место для отдыхающих.

Что ждёт туриста

Сегодня Геленджикская набережная протянулась вдоль всей бухты и предлагает развлечения на любой вкус:

  • уютные кафе и рестораны;
  • бары и магазины;
  • сувенирные лавочки;
  • концертные площадки и аттракционы.

Любите активный отдых? Берите напрокат велосипед, ролики, самокат или даже катамаран. А если хочется тишины — просто прогуляйтесь и полюбуйтесь морем, горами и знаменитым геленджикским воздухом.

Атмосфера и символы

Набережная — это ещё и галерея под открытым небом. Здесь стоят памятники, скульптуры, а сердце всей прогулочной зоны — фонтан "Любовь". Он сделан в форме сердца, и легенда гласит: если пройти под его струями вдвоём, любовь будет вечной.

Пляжи и отдых у воды

Вдоль набережной раскинулись пляжи: и песчаные, и галечные. Вода прозрачная, а инфраструктура радует удобством: лежаки, зонтики, водные велосипеды — всё можно взять напрокат.

Когда солнце садится

Вечером Геленджик оживает по-новому: звучит музыка, открываются клубы и бары, проходят концерты и шоу. Ужин с видом на море и лёгкий морской бриз.

Мнение туриста

"Геленджикская набережная — это мое любимое место в городе. Здесь всегда весело и интересно. Можно просто гулять и наслаждаться видами, а можно найти развлечения на любой вкус. Особенно нравится вечером, когда загораются огни и звучит музыка. Обязательно вернусь сюда еще раз!", — говорит Сергей из Нижнего Новгорода.

Когда приезжать

Лучшее время — лето, когда проходят фестивали и мероприятия. Весной и осенью здесь спокойнее, но не менее красиво. А зимой набережная превращается в тихое место для прогулок и неспешных размышлений.

Уточнения

Геленджи́к — город на юге России, в Краснодарском крае.

Набережная — сооружение, окаймляющее береговую линию океана, моря, озера или реки. 

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
