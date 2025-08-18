Дом за 1 евро: во сколько обойдётся реальная стоимость владения недвижимостью в Италии

Туризм

Недавно ставший владельцем уже второго дома в Италии, приобретенного всего за один евро, мужчина поделился информацией о том, во что обходится владение такой недвижимостью.

Фото: commons.wikimedia.org by Enryonthecloud, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дом

32-летний Джордж Лэнг получил известность в 2022 году, когда стал обладателем своего первого дома в Муссомели по символической цене в один евро. С тех пор он активно занимается его реставрацией, стараясь при этом не выходить за рамки скромного бюджета.

Предприниматель, занимающийся антиквариатом, воспользовался выгодным предложением в рамках правительственной программы, запущенной в 2017 году. Эта инициатива направлена на стимулирование местной экономики и привлечение новых жителей в города и деревни, где наблюдается убыль населения.

Джордж рассказал изданию Daily Mail о реальной стоимости владения такой недвижимостью и о примерных затратах на самостоятельный ремонт обоих домов. По его словам, хотя цена в один евро гарантирует право собственности, существуют и другие расходы, которые в сумме составляют около 4000 фунтов стерлингов (более 450 тыс. рублей).

"В итоге, помимо одного евро за сам дом, вам придется заплатить агентству около 500 фунтов стерлингов, а также нотариусу, который оформит передачу права собственности, что обойдется примерно в 2800 фунтов стерлингов", — поясняет Джордж.

Также необходимо учесть агентские сборы в размере 100-200 евро и стоимость энергетического сертификата, составляющую около 200 евро.

Кроме того, во многих объектах недвижимости стоимостью в один евро отсутствует водоснабжение.

"Установка нового счетчика обойдется в 700 евро, а прокладка новой магистральной трубы к водопроводу — еще в 700 евро", — добавляет Джордж.

Таким образом, по словам Джорджа, дом стоимостью в один евро в конечном итоге обходится примерно в 4000 фунтов стерлингов.

Первый дом, приобретенный Джорджем за один евро, нуждался в капитальном ремонте, включая работы по электрике, сантехнике, кровле, ванной комнате и кухне. Прежде чем приступить к ремонту, ему пришлось вывезти пять фургонов мусора.

Второй дом, по его словам, находится в несколько лучшем состоянии. Несмотря на масштабные работы, необходимые в обоих домах, Джордж освоил множество навыков и планирует завершить ремонт самостоятельно, не выходя за рамки ограниченного бюджета.

Уточнения

Антиквариа́т (лат. antiquus «старый») — художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих значительную ценность.

