Застряли в небесах: 32 посетителя аттракциона Six Flags оказались в ловушке

В парке развлечений Six Flags America в минувшие выходные любители острых ощущений столкнулись с неожиданной проблемой: аттракцион SteamWhirler в Боуи (штат Мэриленд, США) вышел из строя, в результате чего 32 посетителя оказались в подвешенном состоянии.

Фото: commons.wikimedia.org by Sascha., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Парк развлечений

Прибывшие на место происшествия спасательные команды из округа Принс-Джордж оказали необходимую помощь для эвакуации людей. Всех посетителей осмотрели медики и признали "пригодными" к дальнейшему пребыванию в парке.

Компания Six Flags America подтвердила, что SteamWhirler "не завершил обычный цикл и остановился, не дойдя до земли". Подчеркивалось, что все посетители благополучно покинули аттракцион, никто не пострадал.

Аттракцион останется закрытым до завершения полной проверки. Инцидент произошел незадолго до закрытия парка, запланированного на 2 ноября после 51 года работы, 26 из которых — под брендом Six Flags, из-за финансовых проблем, пишет New York Post.

Уточнения

Аттракцио́н (фр. attraction — притягивающий) — сооружение или устройство, созданное для развлечений. Обычно устанавливается в местах, предназначенных для коллективного отдыха (парки, развлекательные центры, игровые площадки).



