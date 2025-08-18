Алжир из первых уст: как Беджая покорила сердце путешественницы

Жена Принца любви Мадж Бузиди назвала Беджая новым направлением для отдыха в Алжире

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этим летом Кабилия стала настоящим открытием для туристов. Очередной пример — франко-марокканская путешественница Мадж Бузиди, жена франко-алжирца Зубира Бузиди, участника популярного реалити-шоу "Принцы любви" на W9 — французской национальной телесети. Очарованная приморским городом Беджая, она делится своим опытом в соцсетях, разрушая стереотипы о путешествиях в Алжир.

Фото: commons.wikimedia.org by HoroshilovAleksandr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беджая, Алжир

"Кто поедет отдыхать в Алжир?"

Именно с этой ироничной фразы Мадж начинает рассказ о десяти днях, проведённых в Беджае.

"Мне говорили: "Что ты там будешь делать? В Алжире нечего смотреть”. И знаете что? Я ужасно скучала — от всего, что успела попробовать", — смеётся она.

Десять дней приключений

Скука оказалась наполненной событиями. С семьёй Мадж побывала на ферме Джерба, где дети общались с животными, учились верховой езде и пробовали кускус по-кабильски.

Её маршрут включал и водопады Кефрида высотой 55 метров, фотосессии в традиционном наряде (яркое платье для женщин и белый шерстяной бурнус для мужчин), купания в лазурных бухтах, где можно встретить даже дельфинов.

От гор до моря

"Мы всей семьёй прошли небольшой поход к мысу Карбон, встретили макак-барбари и наслаждались панорамой. А ещё я попробовала полёт на параплане — это было невероятно", — вспоминает путешественница.

В её список вошли катание на водных лыжах, прогулки по рынкам с изделиями ручной работы, посещение Касбы и поход к знаменитому пику обезьян. Завершением каждого дня становился отдых на побережье — между горами и морем, под закатным светом.

Разрушая стереотипы

Мадж признаётся: Беджая удивила её красотой и разнообразием, а Алжир оказался куда богаче, чем она могла представить.

"Это только Беджая, а ведь у Алжира ещё множество сокровищ", — пишут подписчики, поддерживая её впечатления.

Уточнения

Алжи́рская Наро́дная Демократи́ческая Респу́блика, сокращённо — АНДР (бербер. ⵟⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, Tagduda Tadzayrit Tamagdayt Taɣerfant) — государство в Северной Африке в западной части Средиземноморского бассейна, крупнейшее по территории африканское государство. Столица — город Алжир. Государственные языки — арабский и стандартный алжирский берберский.

