Pravda.Ru проведёт круглый стол Путешествие на машине: что, где, куда

21 августа 2025 года в 14:00 (мск) на площадке старейшего медиахолдинга Pravda.Ru пройдёт круглый стол "Путешествие на машине: что, где, куда".

В мероприятии примут участие

, генеральный директор компании "ТриА Девелопмент", священник Андрей (Сапунов), президент Троицого отделения мотоклуба "Ночные волки", представитель автобренда JETOUR.

Участники круглого стола обсудят:

наиболее популярные направления у автопутешественников;

дорожную инфраструктуру (заправки, места для отдыха в пути и ночёвки, придорожные кафе);

оценят современный придорожный сервис и перспективы его развития.

Модератор — Игорь Моржаретто, автоэксперт, шеф-редактор "Радио АВТОДОР", член Общественного совета при МВД России.

Посмотреть обсуждение можно в прямом эфире на сайте Pravda.Ru.

Приглашаем представителей СМИ на круглый стол "Путешествие на машине: что, где, куда" по адресу: Москва, ул. Александра Лукьянова, д.3, помещение 1/1.

Аккредитация для СМИ по тел. +7 (499) 641-41-69 или home@pravda.ru