Pravda.Ru проведёт круглый стол Путешествие на машине: что, где, куда

21 августа 2025 года в 14:00 (мск) на площадке старейшего медиахолдинга Pravda.Ru пройдёт круглый стол "Путешествие на машине: что, где, куда".
В мероприятии примут участие
Участники круглого стола обсудят:
Модератор — Игорь Моржаретто, автоэксперт, шеф-редактор "Радио АВТОДОР", член Общественного совета при МВД России.
Посмотреть обсуждение можно в прямом эфире на сайте Pravda.Ru.
Приглашаем представителей СМИ на круглый стол "Путешествие на машине: что, где, куда" по адресу: Москва, ул. Александра Лукьянова, д.3, помещение 1/1.
Аккредитация для СМИ по тел. +7 (499) 641-41-69 или home@pravda.ru
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.