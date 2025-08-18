Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Археологическая находка, которая сводит учёных с ума: тайна гипогея, скрывающего голоса прошлого

Археологи выяснили: акустика Комнаты Оракула усиливает звук до 111 Гц
1:55
Туризм

В тихом городе Паола на Мальте, под одной из ничем не примечательных улиц, скрывается уникальный объект, которому более пяти тысяч лет. Это Гипогей Хал-Сафлиени — подземный комплекс из залов, коридоров и святилищ, высеченных прямо в известняке.

Хал-Сафлиени
Фото: commons.wikimedia.org by xiquinhosilva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хал-Сафлиени

Необычная находка

Термин "гипогей" в переводе с греческого означает "под землёй" и обычно связан с погребальными сооружениями. Но в случае с Хал-Сафлиени археологи столкнулись с куда более сложной и загадочной структурой. Обнаружили её случайно в 1902 году во время строительных работ.

Под землёй открылась многоуровневая система с удивительной точностью обработки камня. По оценкам исследователей, здесь нашли упокоение останки более семи тысяч человек.

Комната, которая "говорит"

Самая впечатляющая часть комплекса — "Комната Оракула". Её акустика поражает даже современных учёных: помещение естественным образом усиливает звук на частоте около 111 Гц. Это низкий тон, который способен влиять на активность мозга.

Когда человек говорит или поёт на этой частоте, звук не просто отражается эхом — он заполняет всё пространство, будто стены сами начинают "отвечать". Как древние строители добились такого эффекта и понимали ли они его значение — остаётся загадкой.

Вызов истории

Гипогей Хал-Сафлиени — лишь одно из мест на Земле, которое не укладывается в привычные учебники. Как и города, вырезанные в скалах, или древние колонны, старше земледелия, он оставляет больше вопросов, чем ответов.

Эти сооружения заставляют задуматься: возможно, прошлое человечества было куда сложнее и удивительнее, чем мы привыкли думать.

Уточнения

Хал-Сафлиени мальт. Ħal-Saflieni — гипогей (от греч. hypo + gaia, подземный [храм]), мегалитическое подземное сооружение в городе Паола на острове Мальта.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
