От Гоби до Шангри-Ла: в этих регионах Китая вино рождается на грани невозможного

Регионы Китая Нинся, Юньнань и Шаньдун стали центрами виноделия Азии

Винные путешествия ассоциируются у многих с Тосканой или Бордо, но сегодня всё чаще взгляды обращаются на Китай. Здесь, среди разнообразных терруаров и климатов, рождаются смелые купажи, редкие сорта и вина, способные удивить даже искушённых энофилов.

История виноделия в стране уходит корнями в эпоху династии Хань, но настоящий расцвет начался лишь в последние десятилетия. Сегодня в Китае — более 785 000 гектаров виноградников, что ставит его на третье место в мире по площади. По производству вина страна пока лишь на 15-м месте, но уже стала главным винным центром Азии.

Нинся — "китайский Бордо"

У подножия гор Хэлань виноградники соседствуют с пустыней Гоби. Зимой лозы закапывают в землю, весной откапывают — трудоёмкий процесс, но результат впечатляет. Здесь расположена винодельня Helan Qingxue, получившая мировое признание, и семейная Silver Heights, создающая вина по биодинамическим методам.

Юньнань — вина на высоте

Виноградники в Шангри-Ла расположены на высоте до 2500 метров. Днём — солнце, ночью — прохлада, и лозы растут без укрытия. Поместье Ao Yun от LVMH производит культовые вина, а в деревне Чичжун можно попробовать редкий сорт "розовый мёд", завезённый французскими миссионерами в XIX веке.

Шаньдун — морская классика

Главный винодельческий регион страны. Chateau Changyu Tinlot и Chateau Nine Peaks уже давно экспортируют свои вина. Белое шардоне Qi и красные купажи этого региона стали визитной карточкой Китая.

Хэбэй — место экспериментов

В уезде Хуайлай работает Domaine Franco-Chinoise, основанный французами и китайцами. Именно отсюда началась история марселана в Китае.

Синьцзян — древние традиции

Регион с двухтысячелетней историей виноделия. Здесь яркое солнце и мало осадков, а винодельни Tiansai и Puchang производят органические вина из классических и местных сортов.

Китайское виноделие стремительно развивается, и сегодня поездка в Пекин или Шангри-Ла может стать не только культурным, но и винным приключением.

