Зарядитесь энергией: девять городов Южной Каролины возвращают энергию без розеток

Перезарядка души: 9 уголков Южной Каролины для идеального отдыха

Представьте себе штат, работающий как зарядное устройство: от солончаков и сосновых лесов до тёмных рек Блэк-Уотер. Подключитесь к любому из девяти городков, и усталость исчезнет без следа.

Девять городов, где энергия возвращается сама собой

Бофорт

Испанский мох свисает с дубов на Бэй-стрит, создавая атмосферу XVIII века. Этот город — национальный исторический памятник США. Прогуляйтесь по Пенн-центру на острове Сент-Хелена или загляните в особняк Вердье. Отдохнуть можно в парке Чемберса с видом на реку.

Блаффтон

Старинный городок у реки Мэй сохранил довоенные дома и церковь Креста. Старый центр живёт своим ритмом: кофе в Corner Perk, прогулка по галерее Pluff Mudd, а вечером ужин в Bluffton Room.

Эйкен

Город лошадей и спокойствия. Широкие грунтовые улицы, лес Хичкок-Вудс в центре, сады Хоуплендс и легендарный отель The Willcox с историей Вандербильтов.

Джорджтаун

Порт, старше Чарльстона. Здесь Морской музей Южной Каролины, Музей риса и набережная Харбор-Уолк, где запахи соли и ила смешиваются с историей.

Кэмден

Старинный город времён революции. Camden Revolutionary War Site хранит воспоминания об английской оккупации. В Books on Broad пахнет кофе и букинистикой, а неподалёку парк Лейк-Уотери зовёт к спокойным прогулкам.

Клемсон

Город-университет у озера Хартвелл. Здесь ботанический сад, клуб Esso в старой заправке и шум стадиона, который слышен даже в бутик-отеле Abernathy.

Фолли-Бич

Пляжи, серфинг и маяк Моррис-Айленд. В Lost Dog подают креветки «Бенедикт», а в отеле Tides Folly Beach можно просыпаться с видом на океан.

Остров Пальм

Тихие коттеджи, пляжи и каяки среди устричных отмелей. Паром до Дьюиса ведёт в мир без машин, а ужин в Coda del Pesce открывает вкус моря.

Трэвелерс-Рест

Когда-то здесь отдыхали путешественники, теперь город живёт велосипедами и кафе Tandem Creperie. Рядом парк Пэрис-Маунтин с озёрами и водопадами.

Южная Каролина дарит девять разных способов перезарядки — от океанских прибойных волн до лесных троп, где тишина работает лучше любой розетки.

Уточнения

Ю́жная Кароли́на (англ. South Carolina,) — штат на юго-востоке США, один из так называемых Южно-Атлантических штатов. Назван в честь английского короля Карла I. В 1663 году английский король Карл II подарил земли к югу от колонии Вирджиния восьми английским лордам, известным как «Лорды собственники», и так образовалась Провинция Каролина.

