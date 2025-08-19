От Боба Дилана до современных фестивалей: как Матата сохраняет дух свободы и вечного лета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:04
Туризм

Крит — остров, полный загадок и красоты. Здесь и розово-бирюзовая лагуна на полуострове Грамвуса, и бурные водопады в ущелье Курталиотико, и Матала — городок, где до сих пор витает дух свободы.

Матала, Крит
Фото: commons.wikimedia.org by Aya Gallab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Матала, Крит

Дорога к Матале

От Ираклиона, крупнейшего города Крита, путь займёт всего час, а из Ханьи — около двух с половиной. Но поездка того стоит: Матала встречает гостей лазурными водами, уютными кафе на скалах и базарами, где продают антикварные книги и одежду тай-дай.

Город хиппи

В 60-70-е Матала стала пристанищем музыкантов и поэтов. Боб Дилан, Дженис Джоплин и другие культовые артисты жили в пещерах, высеченных ещё в римские времена.

Джони Митчелл даже написала здесь часть своей песни "Кэри". В её строках — и африканские ветра, и тоска по дому, и роман, который родился на берегу Ливийского моря.

Сегодня пещеры объявлены археологическим памятником. Ночевать в них нельзя, но прогуляться рядом можно. А летом на пляже проходит фестиваль Маталы: улицы украшают уличные художники, а музыка возвращает атмосферу контркультуры.

Пляжи и древности

Главный пляж Маталы протянулся на 300 метров и сочетает песок с галькой.

"Невероятно красиво. Пляж. Пещеры. Всё было потрясающе. Атмосфера определённо хиппи-стайл", — писал один из туристов в соц. сетях.

Любителям пеших прогулок стоит отправиться к Красному пляжу — он славится скалами цвета ржавчины и считается одним из лучших нудистских пляжей мира.

А если захочется прикоснуться к истории, совсем рядом находятся руины древнего Феста — второго по значимости минойского дворца Крита. Здесь, среди 4000-летних стен, открываются потрясающие виды на горы и южное побережье.

Уточнения

Ро́берт (Боб) Ди́лан (англ. Robert «Bob» Dylan; род. 24 мая 1941, Дулут, Миннесота, США) — американский поэт, автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр. Одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних шестидесяти лет.

Крит (греч. Κρήτη) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Крит омывается Критским морем на севере, Ливийским на юге и Ионическим на западе. Административный центр — город Ираклион.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
