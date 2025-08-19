Таиланд для уединения: Пхи-Пхи утратил магию, но у Таиланда есть альтернатива

Таиланд давно стал синонимом тропического рая: древние храмы, километры белоснежных пляжей под пальмами и тёплое солнце круглый год. Но именно его острова подарили миру самые яркие пейзажи — известняковые скалы над бирюзовыми лагунами.
Особенно знаменит архипелаг Пхи-Пхи. После выхода фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо залив Майя превратился в культовое место. Однако с ростом популярности идиллия сменилась хаосом: сотни катеров оставляют нефтяные следы, берега перегружены лодками, а некогда чистая вода всё чаще покрыта мусором.
Урон природе оказался настолько серьёзным, что Майя-Бэй закрыли на четыре года, открыв снова лишь в 2022-м. Теперь количество посетителей ограничено, лодки не заходят в бухту, а купание у пляжа запрещено. Но даже эти меры не спасают от толп туристов, и поездка сюда всё чаще разочаровывает.
Тем не менее у Таиланда есть и другие уголки, где можно насладиться уединением.
Да, путь до этих островов не самый простой, но именно это гарантирует главное — спокойствие и настоящий вкус тропического отдыха.
Пхипхи (тайск. หมู่เกาะพีพี или Пхи-Пхи согласно транскрипции) — острова близ побережья Таиланда, между материком и островом Пхукет. Часть провинции Краби. Острова Пхипхи состоят из двух основных (Пхи-Пхи-Дон и Пхи-Пхи-Ле) и 4 крошечных островов.
