Таиланд для уединения: Пхи-Пхи утратил магию, но у Таиланда есть альтернатива

Туризм
Туризм

Таиланд давно стал синонимом тропического рая: древние храмы, километры белоснежных пляжей под пальмами и тёплое солнце круглый год. Но именно его острова подарили миру самые яркие пейзажи — известняковые скалы над бирюзовыми лагунами.

Таиланд
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko_Phi_Phi_Don,_Thailand_(Unsplash).jpg by Jonny Clow jonnyclow
Таиланд

Особенно знаменит архипелаг Пхи-Пхи. После выхода фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо залив Майя превратился в культовое место. Однако с ростом популярности идиллия сменилась хаосом: сотни катеров оставляют нефтяные следы, берега перегружены лодками, а некогда чистая вода всё чаще покрыта мусором.

Урон природе оказался настолько серьёзным, что Майя-Бэй закрыли на четыре года, открыв снова лишь в 2022-м. Теперь количество посетителей ограничено, лодки не заходят в бухту, а купание у пляжа запрещено. Но даже эти меры не спасают от толп туристов, и поездка сюда всё чаще разочаровывает.

Острова без шума

Тем не менее у Таиланда есть и другие уголки, где можно насладиться уединением.

  • Самуи в Сиамском заливе радует уютными пляжами. Силвер-Бич — это прозрачная вода и гранитные валуны, а Липа Ной на западе острова славится золотым песком и невероятными закатами.
  • Ко Чанг, ещё одна жемчужина Сиамского залива, привлекает бухтами и коралловыми рифами. Даже популярный "Пляж с белым песком" сохраняет естественную красоту, а уединение лучше искать на пляже Банг Бао.
  • Тао, к северу от Самуи, идеально подойдёт для снорклинга. Залив Таноте — рай для подводного плавания, а смотровая площадка на Ко Нанг Юань открывает фантастический вид на три острова, соединённых песчаной косой.

Да, путь до этих островов не самый простой, но именно это гарантирует главное — спокойствие и настоящий вкус тропического отдыха.

Уточнения

Пхипхи (тайск. หมู่เกาะพีพี или Пхи-Пхи согласно транскрипции) — острова близ побережья Таиланда, между материком и островом Пхукет. Часть провинции Краби. Острова Пхипхи состоят из двух основных (Пхи-Пхи-Дон и Пхи-Пхи-Ле) и 4 крошечных островов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
