Британский Сохо: почему охотничий клич стал символом ночной жизни

Сохо Лондона: мифы, реальность и ночная жизнь причудливого района

Сегодня Сохо — это сердце ночной жизни Лондона: клубы, рестораны высокой кухни и даже знаменитые секс-шопы. Но мало кто задумывается, что у названия района есть неожиданное прошлое, уходящее в XVI век.

Охотничий клич или мифы?

Считается, что слово "Сохо" произошло от старинного охотничьего клича "со-хо", которым звали собак во время охоты. Особенно он был характерен для харьеров — гончих, обученных выслеживать зайцев. В ту эпоху территория, где сейчас раскинулся район, представляла собой поля и использовалась знатью и королевским двором для охоты.

Со временем появлялись и другие версии происхождения названия: от близлежащих таверн и улиц до легенд о местных событиях. Однако большинство этих объяснений историки и лингвисты считают маловероятными. Поэтому именно охотничья версия остаётся наиболее убедительной и символично отражает прошлое района.

От полей к оживлённым улицам

История Сохо как городского района началась после Великого лондонского пожара 1666 года. Пожар уничтожил огромные кварталы столицы, и спрос на жильё резко вырос.

Сохо быстро превратился в застроенный и многолюдный район. Первые жители — ремесленники, торговцы и иммигранты — сделали его оживлённым и разнообразным.

Сохо за пределами Лондона

Название района оказалось настолько популярным, что позже появилось в других странах. Самый известный "двойник" — нью-йоркский Сохо. Но там оно имеет другое происхождение: район так назвали из-за его расположения "к югу от Хьюстон-стрит".

Живое наследие

Несмотря на мифы и споры, именно эта неопределённость делает Сохо особенным. Его название — часть истории Лондона, соединяющая сельское прошлое и современную яркую жизнь.

