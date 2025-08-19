Британский Сохо: почему охотничий клич стал символом ночной жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сегодня Сохо — это сердце ночной жизни Лондона: клубы, рестораны высокой кухни и даже знаменитые секс-шопы. Но мало кто задумывается, что у названия района есть неожиданное прошлое, уходящее в XVI век.

Лондон
Фото: commons.wikimedia.org by Jamie Street, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Лондон

Охотничий клич или мифы?

Считается, что слово "Сохо" произошло от старинного охотничьего клича "со-хо", которым звали собак во время охоты. Особенно он был характерен для харьеров — гончих, обученных выслеживать зайцев. В ту эпоху территория, где сейчас раскинулся район, представляла собой поля и использовалась знатью и королевским двором для охоты.

Со временем появлялись и другие версии происхождения названия: от близлежащих таверн и улиц до легенд о местных событиях. Однако большинство этих объяснений историки и лингвисты считают маловероятными. Поэтому именно охотничья версия остаётся наиболее убедительной и символично отражает прошлое района.

От полей к оживлённым улицам

История Сохо как городского района началась после Великого лондонского пожара 1666 года. Пожар уничтожил огромные кварталы столицы, и спрос на жильё резко вырос.

Сохо быстро превратился в застроенный и многолюдный район. Первые жители — ремесленники, торговцы и иммигранты — сделали его оживлённым и разнообразным.

Сохо за пределами Лондона

Название района оказалось настолько популярным, что позже появилось в других странах. Самый известный "двойник" — нью-йоркский Сохо. Но там оно имеет другое происхождение: район так назвали из-за его расположения "к югу от Хьюстон-стрит".

Живое наследие

Несмотря на мифы и споры, именно эта неопределённость делает Сохо особенным. Его название — часть истории Лондона, соединяющая сельское прошлое и современную яркую жизнь.

Уточнения

Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании. Административно образует регион Англии Большой Лондон, разделённый на 33 самоуправляемых территории (см. боро Лондона). Главный политический, экономический и культурный центр Соединённого Королевства.

