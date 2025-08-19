Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи предупреждают: кардио повышает уровень кортизола и тормозит жиросжигание
Сантехники предостерегают от использования таблеток для чистки бачка унитаза
Австралийский сёрфер выжил после атаки большой белой акулы
K-Beauty для волос: ритуалы, которые делают локоны сильными, блестящими и здоровыми
Эндокринолог советует есть сельдь, треску, скумбрию и горбушу
Рецепт салата с жареными помидорами: простой способ раскрыть вкус лета — пошагово
Кортни Кокс опубликовала совместное фото с коллегой и подругой Дженнифер Энистон
Тренеры предупреждают: тяга верхнего блока за голову повышает риск травм плеч
Горячий чай разрушает ферменты меда, но сохраняет минералы и витамины

Мадагаскар скрывает тайну: этот остров черепах исчезает в водах Индийского океана и появляется вновь

Нуси-Иранжа: удивительный остров черепах и идеальное место для снорклинга
2:01
Туризм

Представьте себе место, где белоснежная песчаная коса соединяет два крошечных острова, а в кристально чистых водах плавают морские черепахи. Это Нуси-Иранжа — "остров черепах", расположенный всего в трёх милях от побережья Мадагаскара. Добраться сюда можно только на лодке, и именно это делает его настоящей жемчужиной для любителей снорклинга.

Нуси-Иранжа, черепахи
Фото: commons.wikimedia.org by William Warby, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Нуси-Иранжа, черепахи

Во время прилива узкая песчаная полоса исчезает, а два острова — Нуси-Иранджа-Бе и Нуси-Иранджа-Кели — превращаются в отдельные миры. Здесь круглый год можно плавать рядом с черепахами, наблюдая, как они возвращаются на пляж, чтобы отложить яйца. З

елёные черепахи и биссы делают это каждые два-шесть лет: их сезон гнездования приходится на июнь-октябрь и октябрь-февраль соответственно. В каждом гнезде — более сотни яиц, а через два месяца появляются первые малыши.

Как добраться

Путь сюда сам по себе приключение. Из материкового порта Анкифи нужно переправиться в Хелл-Вилль на острове Нуси-Бе, а уже оттуда — на лодке до Нуси-Иранжа.

Из Нуси-Бе также можно отплыть из Амбатолоаки или Мадирокели. Из-за пересадок лучше отправляться ранним утром.

Что вас ждёт на острове

На большом острове можно пройти маршрут Джиро Нуси Иранджа длиной 3,2 км. Он проходит вдоль пляжа, выводит к старинному маяку и открывает потрясающие панорамы Индийского океана.

Однодневная поездка подарит возможность не только насладиться снорклингом, но и увидеть вылупление черепашат с ноября по апрель.

В этот сезон здесь жарче и влажнее, тогда как с мая по октябрь — прохладнее и спокойнее море. Но в любое время года Нуси-Иранжа очаровывает тропическим климатом и необыкновенными видами.

Уточнения

Респу́блика Мадагаска́р (малаг. Repoblikan'i Madagasikara ) — островное государство в Индийском океане, расположенное на острове Мадагаскар (четвёртый по величине остров в мире) и прилегающих мелких островах у побережья Африки. Является крупнейшим в мире государством, занимающим один остров. Столица — Антананариву.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Украинский Фламинго: ракета с огромной дальностью и скоростью улитки
Военные новости
Украинский Фламинго: ракета с огромной дальностью и скоростью улитки Аудио 
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Военные новости
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Рулетики из цукини с творогом и моцареллой: раскрываем 5 шагов к идеальной закуске
Корги, пудель и шелти названы лучшими породами собак для семей с детьми
Одноразовые контейнеры, старая посуда и сувениры делают кухню захламлённой
Андорра-ла-Велья: почему туристы выбирают это место для отдыха и шопинга — Daily Mail
Неправильное использование передач приводит к поломке МКПП — автоэксперты
Елена Товстик отвергла обвинения в избиении мужа
Жуткие бородавки превратили белок в зомби: кошмар в США
Лосьоны для тела с ретинолом: секрет гладкой кожи, о котором раньше не говорили
Соевое молоко содержит полноценный белок, подходящий для вегетарианцев и веганов
Ветеринар Евтеева: чистка зубов раз в неделю предотвратит зубной камень у животных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.