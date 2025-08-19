Мадагаскар скрывает тайну: этот остров черепах исчезает в водах Индийского океана и появляется вновь

Нуси-Иранжа: удивительный остров черепах и идеальное место для снорклинга

Представьте себе место, где белоснежная песчаная коса соединяет два крошечных острова, а в кристально чистых водах плавают морские черепахи. Это Нуси-Иранжа — "остров черепах", расположенный всего в трёх милях от побережья Мадагаскара. Добраться сюда можно только на лодке, и именно это делает его настоящей жемчужиной для любителей снорклинга.

Фото: commons.wikimedia.org by William Warby, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Нуси-Иранжа, черепахи

Во время прилива узкая песчаная полоса исчезает, а два острова — Нуси-Иранджа-Бе и Нуси-Иранджа-Кели — превращаются в отдельные миры. Здесь круглый год можно плавать рядом с черепахами, наблюдая, как они возвращаются на пляж, чтобы отложить яйца. З

елёные черепахи и биссы делают это каждые два-шесть лет: их сезон гнездования приходится на июнь-октябрь и октябрь-февраль соответственно. В каждом гнезде — более сотни яиц, а через два месяца появляются первые малыши.

Как добраться

Путь сюда сам по себе приключение. Из материкового порта Анкифи нужно переправиться в Хелл-Вилль на острове Нуси-Бе, а уже оттуда — на лодке до Нуси-Иранжа.

Из Нуси-Бе также можно отплыть из Амбатолоаки или Мадирокели. Из-за пересадок лучше отправляться ранним утром.

Что вас ждёт на острове

На большом острове можно пройти маршрут Джиро Нуси Иранджа длиной 3,2 км. Он проходит вдоль пляжа, выводит к старинному маяку и открывает потрясающие панорамы Индийского океана.

Однодневная поездка подарит возможность не только насладиться снорклингом, но и увидеть вылупление черепашат с ноября по апрель.

В этот сезон здесь жарче и влажнее, тогда как с мая по октябрь — прохладнее и спокойнее море. Но в любое время года Нуси-Иранжа очаровывает тропическим климатом и необыкновенными видами.

Уточнения

Респу́блика Мадагаска́р (малаг. Repoblikan'i Madagasikara ) — островное государство в Индийском океане, расположенное на острове Мадагаскар (четвёртый по величине остров в мире) и прилегающих мелких островах у побережья Африки. Является крупнейшим в мире государством, занимающим один остров. Столица — Антананариву.

