Дубай на шаг впереди: 16 проектов, которые изменят транспортную инфраструктуру навсегда

В августе Управление дорог и транспорта Дубая (RTA) представило 16 новых проектов, которые затронут жилые кварталы, образовательные районы и ключевые транспортные артерии эмирата. Все инициативы направлены на сокращение пробок, повышение безопасности и создание современной интеллектуальной транспортной системы.
Месяц начался с двух крупных открытий:
Особое внимание уделено школам. Уже стартовали работы у Американской школы Дубая и школы Аль-Мавакеб в Аль-Гархуде. А 21 августа появятся новые парковки возле международной школы Nord Anglia в Аль-Барша-Саут, что снимет нагрузку на дороги в часы пик.
24 августа RTA приступит к пяти проектам одновременно. Среди них:
31 августа план закроется двумя проектами в центре города: дополнительная полоса на шоссе Шейха Зайда у перекрёстка Умм-эль-Шейф и расширение правого поворота с улицы Аль-Мустакбаль на улицу Финансового центра.
Отдельно RTA строит новую 850-метровую полосу для движения с улицы Рас-Аль-Хор в сторону развязки Над-Аль-Хамар, а также расширяет участок для поворота с улицы Аль-Рабат.
Эти шаги позволят разгрузить важные транспортные узлы и удовлетворить растущие потребности жителей.
