Дубай на шаг впереди: 16 проектов, которые изменят транспортную инфраструктуру навсегда

RTA объявило о 16 проектах: Дубай готовится к транспортным переменам

В августе Управление дорог и транспорта Дубая (RTA) представило 16 новых проектов, которые затронут жилые кварталы, образовательные районы и ключевые транспортные артерии эмирата. Все инициативы направлены на сокращение пробок, повышение безопасности и создание современной интеллектуальной транспортной системы.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммеда Фейсала Мурада is licensed under неограниченное распространение Дубай

Первые шаги августа

Месяц начался с двух крупных открытий:

запуск нового туннеля в рамках реконструкции улицы Умм-Сукейм, который улучшит связь между жилыми и коммерческими районами;

открытие въезда в Аль-Авир 1 для удобного въезда и выезда на основные магистрали.

Развитие в образовательных зонах

Особое внимание уделено школам. Уже стартовали работы у Американской школы Дубая и школы Аль-Мавакеб в Аль-Гархуде. А 21 августа появятся новые парковки возле международной школы Nord Anglia в Аль-Барша-Саут, что снимет нагрузку на дороги в часы пик.

Комплексные обновления

24 августа RTA приступит к пяти проектам одновременно. Среди них:

новая полоса на въезде в Дубайский силиконовый оазис,

улучшение движения в Аль-Кусейсе,

расширение улицы Над Аль-Хамар у мечети Лута,

модернизация дорог возле образовательного комплекса Zayed в Уд-эль-Мутине,

улучшение инфраструктуры у Североамериканской международной школы в Аль-Мизхаре.

Завершение месяца

31 августа план закроется двумя проектами в центре города: дополнительная полоса на шоссе Шейха Зайда у перекрёстка Умм-эль-Шейф и расширение правого поворота с улицы Аль-Мустакбаль на улицу Финансового центра.

Стратегия будущего

Отдельно RTA строит новую 850-метровую полосу для движения с улицы Рас-Аль-Хор в сторону развязки Над-Аль-Хамар, а также расширяет участок для поворота с улицы Аль-Рабат.

Эти шаги позволят разгрузить важные транспортные узлы и удовлетворить растущие потребности жителей.

Уточнения

Дуба́й (араб. دُبَيْ‎ ) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.

