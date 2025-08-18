Где бьётся сердце Италии: от бальзамического уксуса до суперкаров в одном месте

Большинство туристов начинают своё знакомство с Италией в Риме, Флоренции или Венеции. Но настоящая магия страны часто скрывается в менее очевидных местах. Один из таких городов — Модена, где родились Лучано Паваротти и Энцо Феррари, а ещё именно здесь создаётся знаменитый бальзамический уксус.
Модена расположена в сердце Эмилии-Романьи, в долине реки По. Добраться сюда легко: аэропорт Болоньи имени Гульельмо Маркони находится всего в 42 км.
Оттуда можно доехать автобусом или на поезде через монорельс Marconi Express. На машине удобно ехать по трассе А1 (съезды Modena Nord и Modena Sud) или А22.
Здесь бальзамический уксус, тортеллини, пармезан и ламбруско — часть повседневной жизни. Ужин в легендарной Osteria Francescana Массимо Боттуры - мечта гурмана, но и простые остерии или энотеки подарят настоящий вкус региона.
Обязательно загляните на рынок Альбинелли в стиле ар-нуво или посетите Музей традиционного бальзамического уксуса. А ещё можно пройти кулинарный мастер-класс и самим научиться готовить местную пасту.
Главное сердце города — площадь Пьяцца Гранде с кафедральным собором и башней Гирландина (88 метров). Поднявшись на вершину, можно увидеть весь город.
В Палаццо Комунале хранятся фрески и произведения искусства, а в галереях Эстенсе — богатейшие коллекции картин и артефактов. Любители музыки оценят Дом-музей Паваротти, а Герцогский дворец на Пьяцца Рома поразит архитектурой.
Модена — столица итальянских суперкаров. Здесь находятся музеи Ferrari, завод Maserati, а рядом — Lamborghini и Ducati.
Особое удовольствие — проехаться за рулём настоящего Ferrari по треку в Модене или взять тест-драйв в Маранелло.
Бальзамический уксус («бальзамик») (итал. Aceto balsamico) — кисло-сладкая приправа из выдержанного в бочках виноградного сусла, изобретённая в итальянской провинции Модена. Оригинальный бальзамик также вырабатывается в провинции Реджо-нель-Эмилия.
Мо́дена (итал. Modena, эмил.-ром. Mòdna, лат. Mutina) — город в итальянской области Эмилия-Романья, административный центр одноимённой провинции. Расположен северо-западнее Болоньи, между реками Секкья и Панаро. Покровителем города почитается святой Геминиан Моденский, празднование 31 января.
