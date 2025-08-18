Панамский канал меняет правила игры: мегапроекты на миллиарды долларов

Управление Панамского канала (ACP) объявило о запуске консультаций с компаниями, которые хотят принять участие в международном тендере на строительство и эксплуатацию двух новых портов. Сам конкурс запланирован на первый квартал 2025 года.
Новые терминалы будут оборудованы для перевалки и хранения грузов, транспортировки газа и обеспечения питьевой водой, необходимой для работы канала.
"Мы видим, что существует огромный спрос на портовые сооружения и терминалы", — отметил администратор канала Рикаурте Васкес.
В ближайшие пять лет ACP собирается инвестировать около 8,5 млрд долларов в модернизацию и расширение инфраструктуры.
Среди проектов — строительство крупной плотины на реке Индио, которая должна стать источником дополнительного водоснабжения. Этот проект уже рассматривается Верховным судом Панамы после жалоб сообществ, чьи территории могут пострадать.
Помимо портов, планируется тендер на строительство газопровода для транспортировки сжиженного нефтяного газа. Запуск конкурса может состояться уже в следующем году.
Объявление о новых тендерах совпало с завершением 25-летней концессии гонконгской CK Hutchison, управлявшей ключевыми портами на обоих концах канала.
Компания рассматривает возможность продажи большей части своего портового бизнеса (в том числе операций в Панаме) консорциуму во главе с BlackRock и MSC. Потенциальная сумма сделки — 22,8 млрд долларов.
Несмотря на стратегическую важность Панамского канала, в регионе появляются конкурирующие проекты:
Респу́блика Пана́ма (исп. República de Panamá) — государство в Центральной Америке на Панамском перешейке между Карибским морем и Тихим океаном с президентской формой правления, унитарным государственным устройством и демократическим политическим режимом. Столица — город Панама. Официальный язык — испанский.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.