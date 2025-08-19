Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
100 секунд ажиотажа: Испания заработает миллиарды на солнечном затмении

Испания создаст комиссию из 13 министерств для подготовки к солнечному затмению
1:00
Туризм

12 августа 2026 года Испания станет эпицентром уникального астрономического шоу — полного солнечного затмения, первого в континентальной Европе за 27 лет.

Море
Фото: commons.wikimedia.org by GINGO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Море

Это событие, которое продлится всего 100 секунд, уже сейчас вызывает ажиотаж среди туристических компаний, предвкушающих рекордные доходы.

Ожидается, что полное солнечное затмение пройдет по 40% территории Испании, а также над частями Гренландии, Исландии, России и Португалии.

Пиковый момент затмения продлится примерно одну минуту и 40 секунд вдоль его центральной линии, пишет skift.com.

Что делает Испания?

Создана специальная комиссия с участием 13 министерств для:

  • контроля безопасности и логистики;
  • поддержки сельских регионов на пути затмения;
  • организации фестивалей (по аналогии с Исландским фестивалем Eclipse).

Уточнения

Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство, включающее основные земли в Юго-Западной Европе и часть территорий в Африке (автономное сообщество Канарские острова, автономные города Сеута и Мелилья и малые суверенные территории).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
