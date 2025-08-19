100 секунд ажиотажа: Испания заработает миллиарды на солнечном затмении

12 августа 2026 года Испания станет эпицентром уникального астрономического шоу — полного солнечного затмения, первого в континентальной Европе за 27 лет.
Это событие, которое продлится всего 100 секунд, уже сейчас вызывает ажиотаж среди туристических компаний, предвкушающих рекордные доходы.
Ожидается, что полное солнечное затмение пройдет по 40% территории Испании, а также над частями Гренландии, Исландии, России и Португалии.
Пиковый момент затмения продлится примерно одну минуту и 40 секунд вдоль его центральной линии, пишет skift.com.
Создана специальная комиссия с участием 13 министерств для:
Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство, включающее основные земли в Юго-Западной Европе и часть территорий в Африке (автономное сообщество Канарские острова, автономные города Сеута и Мелилья и малые суверенные территории).
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.