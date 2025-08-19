100 секунд ажиотажа: Испания заработает миллиарды на солнечном затмении

Испания создаст комиссию из 13 министерств для подготовки к солнечному затмению

Туризм

12 августа 2026 года Испания станет эпицентром уникального астрономического шоу — полного солнечного затмения, первого в континентальной Европе за 27 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by GINGO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Море

Это событие, которое продлится всего 100 секунд, уже сейчас вызывает ажиотаж среди туристических компаний, предвкушающих рекордные доходы.

Ожидается, что полное солнечное затмение пройдет по 40% территории Испании, а также над частями Гренландии, Исландии, России и Португалии.

Пиковый момент затмения продлится примерно одну минуту и 40 секунд вдоль его центральной линии, пишет skift.com.

Что делает Испания?

Создана специальная комиссия с участием 13 министерств для:

контроля безопасности и логистики;

поддержки сельских регионов на пути затмения;

организации фестивалей (по аналогии с Исландским фестивалем Eclipse).

Уточнения

