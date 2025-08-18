Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на аренду авто возвращаются к докризисным уровням — Daily Mail
Яд комодского варана препятствует свертыванию крови и вызывает шок у жертвы
В маринадах уксус размягчает мясо и придает блюдам кислинку
ФТС зафиксировала рекордное число случаев контрабанды валюты
Лучшие предшественники чеснока — помидоры, баклажаны, огурцы и тыква
Френч-боб и кудрявый шэг вошли в список модных стрижек осени-2025
Эксперты объяснили, цвет моторного масла не отражает его состояние
Бруклин Бекхэм проигнорировал родителей в речи на церемонии обновления клятв с женой
Пилатес, йога и ходьба подходят для поддержания выносливости после 50 лет

Подземный лабиринт из 4,5 миллиона раковин был найден случайно и до сих пор ставит науку в тупик

Историки о Ракушечном гроте в Англии: 4,5 млн раковин и ни одного упоминания в хрониках
2:03
Туризм

Даже в XXI веке, когда планета снята со спутников и кажется изученной до мельчайших деталей, всё ещё существуют точки на карте, которые ставят науку в тупик. Они словно напоминают нам: история хранит тайны, которые не так просто разгадать. Одно из таких мест — Ракушечный грот в Англии.

Ракушечный грот в Англии
Фото: commons.wikimedia.org by Gernot Keller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Ракушечный грот в Англии

Случайная находка

В 1835 году хозяин обычного дома в приморском городке Маргейт копал яму у себя во дворе. Неожиданно он пробил потолок подземного помещения и наткнулся на целую сеть коридоров. Так был открыт Ракушечный грот, который сразу же вызвал восторг и недоумение у современников.

Подземный зал из раковин

Грот оказался целым лабиринтом узких переходов, ведущих в просторный центральный зал. Но главное в нём — стены и потолки, полностью покрытые мозаикой из 4,5 миллиона морских раковин. Каждый фрагмент сложен вручную в причудливые узоры, чьё значение остаётся загадкой.

Тайна без ответов

Самое удивительное — об этом месте нет никаких упоминаний в хрониках. Ни городские архивы, ни старые карты, ни легенды не содержат намёков на его существование. Орнаменты не похожи ни на одну известную религиозную или культурную традицию.

Теории множатся: одни считают грот наследием тайного общества, другие — следом древнего культа. Но убедительных доказательств нет.

В 1930-х годах здесь даже провели спиритический сеанс, надеясь "спросить" у создателей, кто они были. Однако и он не принёс никаких ответов.

Место, которое продолжает хранить молчание

Сегодня Ракушечный грот — туристическая достопримечательность, но для исследователей он остаётся загадкой без ключа. Кто его построил, зачем и почему тщательно скрывал от потомков — вопросов больше, чем ответов.

Уточнения

Раковина моллюсков — наружное скелетное образование, покрывающее тело большинства моллюсков и выполняющее защитную и опорную функции.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Домашние животные
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит
Авто
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Путин всё рассчитал: встреча в Вашингтоне продолжит СВО на Украине Любовь Степушова Popular Science: в рулевом валу судна Blue Heron нашли новые формы жизни Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Утренний ритуал с тёплой водой улучшает лимфодренаж — исследование
ФСБ предотвратила подрыв Крымского моста заминированным автомобилем из Украины
Историки о Ракушечном гроте в Англии: 4,5 млн раковин и ни одного упоминания в хрониках
Казаки вышли на борьбу с браконьерами в Хабаровском крае
Эксперт по гаджетам развеял миф про зарядку смартфона
Для обработки деревьев от лишайников используют раствор железного купороса
Софи Тёрнер и Кит Харингтон испытали неловкость при съёмках любовных сцен в фильме Ужас
Лоси и взрослые секачи способны дать отпор медведю
В выпечке уксус можно заменить лимонным соком, кефиром или разрыхлителем
Диетологи напоминают: скоропортящаяся еда без холодильника опасна уже через 2 часа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.