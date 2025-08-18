Не экскурсия, а путешествие сквозь время: куда ведут Лотосовые холмы и каналы Восточной Венеции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Китай — самая густонаселённая страна мира и одно из крупнейших государств планеты. Здесь сразу семь климатических поясов, десятки этнических культур и собственный путь развития, который делает его непохожим ни на одну другую страну.

Открытый туризм в Китае
Каждое путешествие сюда открывает новые грани: от шумных мегаполисов до старинных храмов и уединённых уголков природы.

Лотосовые горы: гармония природы и духа

Вдоль реки Шизи раскинулись Лотосовые горы — около пятидесяти живописных холмов. Их главная жемчужина — Лотосовая пагода, буддийский храм возрастом более 400 лет. Девятиэтажное восьмигранное здание возвышается над рекой и служит смотровой площадкой: отсюда открывается вид на окрестности, от которого захватывает дух.

Рядом можно увидеть ещё две пагоды, некогда выполнявшие роль маяков. Все постройки возведены по законам фэншуй, благодаря чему атмосфера здесь наполнена умиротворением.

Не менее впечатляют старинные каменные карьеры. Стоит лишь взглянуть на вырубки в скалах — и легко представить, какой труд был вложен предками, вооружёнными лишь молотками и долотами.

Но, пожалуй, главный символ Лотосовых гор — самая высокая в мире бронзовая статуя богини Гуаньинь, покрытая золотой фольгой. Её называют богиней милосердия, и она стала местом притяжения для паломников и туристов со всего мира.

Как добраться: самый доступный вариант — автобус до станции Lotus Mountain. Можно приехать и на такси или личной машине. Вход на территорию платный.

Лицзян: Восточная Венеция в сердце Юньнани

Тем, кто хочет увидеть старый Китай, стоит отправиться в город Лицзян. Он расположен в провинции Юньнань и известен как "Восточная Венеция" — всё благодаря многочисленным каналам и мостам: каменным, деревянным, арочным.

Лицзян сохранил древнюю систему водоснабжения и уникальную архитектуру, формировавшуюся веками. Здесь можно прогуляться по узким улочкам, увидеть старинные дома и ощутить дух торгового города прошлого.

Сегодня Лицзян — не просто исторический памятник, а уютный туристический центр. В городе множество отелей и ресторанов, поэтому сюда приезжают не только на экскурсию, но и для полноценного отдыха.

Как добраться: всего 29 км (около 40 минут на машине) от международного аэропорта Лицзян. Также сюда легко доехать за три часа на скоростном поезде из Куньмина, столицы провинции.

Уточнения

Кита́й (кит трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго, "центральное государство", "срединное государство", "срединная империя") — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
