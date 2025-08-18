Политика, искусство и тайны: каким задумывали Медного всадника и чем он стал на самом деле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:36
Туризм

Может ли памятник быть больше, чем просто произведение искусства? Медный всадник — не только монумент Петру I, но и живая часть Петербурга, окружённая легендами и тайнами. 18 августа исполняется 243 года со дня его открытия, и это отличный повод вспомнить, как он появился и почему до сих пор остаётся символом города.

Медный всадник
Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Гордеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Медный всадник

Рождение символа

В 1782 году на Сенатской площади был установлен монумент Петру Великому. Инициатором стала Екатерина II: для неё это было не просто украшение города, а политический жест. Императрица стремилась подчеркнуть преемственность курса Петра и укрепить международный престиж России, пишет Петербург2.

Кто создавал Медного всадника

Над проектом трудились лучшие мастера своего времени:

  • скульптор Этьен Фальконе,

  • его ученица Мария Колло,

  • архитектор Юрий Фельтен,

  • скульптор Фёдор Гордеев.

Но к замыслу приложили руку не только художники: обсуждения вели мыслители Просвещения — Вольтер и Дидро. Так монумент стал результатом сотрудничества искусства, философии и политики.

Гром-камень: инженерное чудо

Пожалуй, не меньше самой статуи поражает постамент — знаменитый гром-камень. Его нашли в районе Конной Лахты после объявления в "Санкт-Петербургских ведомостях". Доставить многотонную глыбу оказалось непросто: пришлось строить специальную баржу, подключать лучших инженеров и корабелов.

Эта операция вошла в историю как одно из самых выдающихся инженерных достижений XVIII века.

Откуда имя "Медный всадник"

Изначально памятник называли просто монументом Петру I. Имя, знакомое всему миру, он получил благодаря поэме Александра Пушкина. После этого образ Медного всадника обрёл символическое значение и стал частью городских мифов.

Живое наследие

Памятник не раз оказывался в центре внимания. Каждый год 27 мая, в день основания Петербурга, здесь возлагают цветы. К 350-летию со дня рождения Петра I (в 2021–2022 годах) монумент прошёл реставрацию и снова засиял для новых поколений.

Сегодня он продолжает вдохновлять жителей и гостей города, напоминая, что история и культура — это фундамент, на котором стоит Петербург.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914–1924 годах — Петрогра́д, в 1924–1991 годах — Ленингра́д; разг. Питер, СПб) — второй по численности населения город России.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
