Билеты с разницей в 500%: как успеть выгодно купить тур на Новый год

Эксперт Альянса турфирм Мкртчян: авиабилеты на даты 29–30 декабря могут подорожать до 500%
2:39
Туризм

С приближением новогодних праздников туристическая отрасль традиционно фиксирует резкий рост цен на путёвки, авиабилеты и проживание. Эксперты отмечают: чем ближе к заветным датам, тем выше стоимость, поэтому планировать зимний отдых стоит заранее.

Альпака на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Альпака на курорте Роза Хутор

Оптимальное время для бронирования

По словам вице-президента Альянса туристических агентств Алекcана Мкртчяна, оптимальное время для бронирования туров — конец лета и начало осени:

  • в этот период предложение ещё достаточно широкое;
  • стоимость билетов и проживания остаётся относительно доступной.

Декабрьский скачок цен

Однако уже в декабре ситуация кардинально меняется:

  • цены на авиабилеты могут увеличиться в несколько раз;
  • стоимость проживания в популярных отелях вырастет с 10 тысяч рублей за сутки до 18–20 тысяч.

Горнолыжные курорты

Особенно заметен рост цен на горнолыжных курортах, где уже ощущается нехватка номерного фонда.

Высокий спрос:

  • Красная поляна (Сочи);
  • Шерегеш (Кемеровская область).

Более бюджетные альтернативы:

  • Карачаево-Черкесия (Архыз, Домбай);
  • Приэльбрусье;
  • Абзаково (Башкортостан).

Морские направления

В то же время морские направления, напротив, со временем могут подешеветь, так как на них не наблюдается такого дефицита мест. Однако авиабилеты на даты с заездом 29–30 декабря и обратными рейсами 8–10 января рекомендуется приобретать как можно раньше: ближе к праздникам их цена может вырасти вплоть до 500%.

Популярные даты и направления

Самой востребованной датой для заселения в отели остаётся 2 января — в этот день начинается основной поток туристов. Помимо горнолыжных и морских направлений, высокой популярностью пользуются экскурсионные туры в крупные города России:

  • Москву;
  • Санкт-Петербург;
  • Калининград;
  • Казань;
  • Сочи.

Международные перспективы

На фоне растущего внутреннего спроса Москва также рассматривает упрощение визового режима с рядом африканских государств, включая Замбию, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини. Соответствующие проекты соглашений уже направлены партнёрам и находятся на стадии согласования. Это может стать стимулом для развития выездного туризма и расширения географии путешествий.

Эксперты подчёркивают: чем раньше путешественники начнут планировать свой отдых, тем больше у них шансов сэкономить и выбрать комфортные условия для новогодних каникул.

Уточнения

Шерегеш — посёлок городского типа в Таштагольском районе Кемеровской области — Кузбасса у подножия горы Зелёная. Известен своим горнолыжным курортом.

Эсвати́ни до 2018 года — Короле́вство Свазиле́нд — государство в Южной Африке.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
