Билеты с разницей в 500%: как успеть выгодно купить тур на Новый год

С приближением новогодних праздников туристическая отрасль традиционно фиксирует резкий рост цен на путёвки, авиабилеты и проживание. Эксперты отмечают: чем ближе к заветным датам, тем выше стоимость, поэтому планировать зимний отдых стоит заранее.
По словам вице-президента Альянса туристических агентств Алекcана Мкртчяна, оптимальное время для бронирования туров — конец лета и начало осени:
Однако уже в декабре ситуация кардинально меняется:
Особенно заметен рост цен на горнолыжных курортах, где уже ощущается нехватка номерного фонда.
Высокий спрос:
Более бюджетные альтернативы:
В то же время морские направления, напротив, со временем могут подешеветь, так как на них не наблюдается такого дефицита мест. Однако авиабилеты на даты с заездом 29–30 декабря и обратными рейсами 8–10 января рекомендуется приобретать как можно раньше: ближе к праздникам их цена может вырасти вплоть до 500%.
Самой востребованной датой для заселения в отели остаётся 2 января — в этот день начинается основной поток туристов. Помимо горнолыжных и морских направлений, высокой популярностью пользуются экскурсионные туры в крупные города России:
На фоне растущего внутреннего спроса Москва также рассматривает упрощение визового режима с рядом африканских государств, включая Замбию, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини. Соответствующие проекты соглашений уже направлены партнёрам и находятся на стадии согласования. Это может стать стимулом для развития выездного туризма и расширения географии путешествий.
Эксперты подчёркивают: чем раньше путешественники начнут планировать свой отдых, тем больше у них шансов сэкономить и выбрать комфортные условия для новогодних каникул.
Шерегеш — посёлок городского типа в Таштагольском районе Кемеровской области — Кузбасса у подножия горы Зелёная. Известен своим горнолыжным курортом.
Эсвати́ни до 2018 года — Короле́вство Свазиле́нд — государство в Южной Африке.
