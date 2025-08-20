Билеты с разницей в 500%: как успеть выгодно купить тур на Новый год

Эксперт Альянса турфирм Мкртчян: авиабилеты на даты 29–30 декабря могут подорожать до 500%

2:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

С приближением новогодних праздников туристическая отрасль традиционно фиксирует резкий рост цен на путёвки, авиабилеты и проживание. Эксперты отмечают: чем ближе к заветным датам, тем выше стоимость, поэтому планировать зимний отдых стоит заранее.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Альпака на курорте Роза Хутор

Оптимальное время для бронирования

По словам вице-президента Альянса туристических агентств Алекcана Мкртчяна, оптимальное время для бронирования туров — конец лета и начало осени:

в этот период предложение ещё достаточно широкое;

стоимость билетов и проживания остаётся относительно доступной.

Декабрьский скачок цен

Однако уже в декабре ситуация кардинально меняется:

цены на авиабилеты могут увеличиться в несколько раз;

стоимость проживания в популярных отелях вырастет с 10 тысяч рублей за сутки до 18–20 тысяч.

Горнолыжные курорты

Особенно заметен рост цен на горнолыжных курортах, где уже ощущается нехватка номерного фонда.

Высокий спрос:

Красная поляна (Сочи);

Шерегеш (Кемеровская область).

Более бюджетные альтернативы:

Карачаево-Черкесия (Архыз, Домбай);

Приэльбрусье;

Абзаково (Башкортостан).

Морские направления

В то же время морские направления, напротив, со временем могут подешеветь, так как на них не наблюдается такого дефицита мест. Однако авиабилеты на даты с заездом 29–30 декабря и обратными рейсами 8–10 января рекомендуется приобретать как можно раньше: ближе к праздникам их цена может вырасти вплоть до 500%.

Популярные даты и направления

Самой востребованной датой для заселения в отели остаётся 2 января — в этот день начинается основной поток туристов. Помимо горнолыжных и морских направлений, высокой популярностью пользуются экскурсионные туры в крупные города России:

Москву;

Санкт-Петербург;

Калининград;

Казань;

Сочи.

Международные перспективы

На фоне растущего внутреннего спроса Москва также рассматривает упрощение визового режима с рядом африканских государств, включая Замбию, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини. Соответствующие проекты соглашений уже направлены партнёрам и находятся на стадии согласования. Это может стать стимулом для развития выездного туризма и расширения географии путешествий.

Эксперты подчёркивают: чем раньше путешественники начнут планировать свой отдых, тем больше у них шансов сэкономить и выбрать комфортные условия для новогодних каникул.

Уточнения

Шерегеш — посёлок городского типа в Таштагольском районе Кемеровской области — Кузбасса у подножия горы Зелёная. Известен своим горнолыжным курортом.



Эсвати́ни до 2018 года — Короле́вство Свазиле́нд — государство в Южной Африке.

