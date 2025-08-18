Бархатный сезон превращает пляжный отдых в бюджетный: эти курорты осенью раскрываются заново

Сентябрь — отличный месяц для отдыха: море ещё тёплое, но людей становится меньше, а цены заметно ниже. В это время можно позволить себе пляжный отпуск без лишних затрат.
Купаться в сентябре на Каспии вполне комфортно. Для отдыха подойдут такие города, как:
"Здесь получится отдохнуть бюджетно — Дагестан в первую очередь ассоциируется с горами, и пляжный отдых пока не столь популярен", — отметил Пётр Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве России.
Тем, кто ищет красивое побережье и прогулки по набережной, подойдут крымские курорты: Феодосия, Алушта или Ялта.
"Можно увидеть красивую набережную. Алуштинская набережная довольно длинная, почти 4 км. Здесь расположены кафе и рестораны, палатки с сувенирами, и часто выступают уличные музыканты. Город достаточно зелёный", — добавил эксперт.
Ранее специалисты туриндустрии отмечали, что в бархатный сезон многие предпочитают курорты с прямым перелётом. Это удобно, экономит время и силы в пути.
Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата. Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.
Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата.
Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.