Бархатный сезон превращает пляжный отдых в бюджетный: эти курорты осенью раскрываются заново

1:20
Туризм

Сентябрь — отличный месяц для отдыха: море ещё тёплое, но людей становится меньше, а цены заметно ниже. В это время можно позволить себе пляжный отпуск без лишних затрат.

Новый Свет, Крым. Гора Сокол (Куш-Кая). Рифовый массив юрского периода, органического происхождения.
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Новый Свет, Крым. Гора Сокол (Куш-Кая). Рифовый массив юрского периода, органического происхождения.

Каспийское море

Купаться в сентябре на Каспии вполне комфортно. Для отдыха подойдут такие города, как:

  • Махачкала;
  • Дербент;
  • Избербаш;
  • Каспийск.

"Здесь получится отдохнуть бюджетно — Дагестан в первую очередь ассоциируется с горами, и пляжный отдых пока не столь популярен", — отметил Пётр Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве России.

Крым в бархатный сезон

Тем, кто ищет красивое побережье и прогулки по набережной, подойдут крымские курорты: Феодосия, Алушта или Ялта.

"Можно увидеть красивую набережную. Алуштинская набережная довольно длинная, почти 4 км. Здесь расположены кафе и рестораны, палатки с сувенирами, и часто выступают уличные музыканты. Город достаточно зелёный", — добавил эксперт.

Почему стоит выбрать сентябрь

Ранее специалисты туриндустрии отмечали, что в бархатный сезон многие предпочитают курорты с прямым перелётом. Это удобно, экономит время и силы в пути.

Уточнения

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата. 

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
