Бархатный сезон превращает пляжный отдых в бюджетный: эти курорты осенью раскрываются заново

Финансовый эксперт Щербаченко назвал Дагестан и Крым лучшими регионами для отдыха в сентябре

Сентябрь — отличный месяц для отдыха: море ещё тёплое, но людей становится меньше, а цены заметно ниже. В это время можно позволить себе пляжный отпуск без лишних затрат.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Новый Свет, Крым. Гора Сокол (Куш-Кая). Рифовый массив юрского периода, органического происхождения.

Каспийское море

Купаться в сентябре на Каспии вполне комфортно. Для отдыха подойдут такие города, как:

Махачкала;

Дербент;

Избербаш;

Каспийск.

"Здесь получится отдохнуть бюджетно — Дагестан в первую очередь ассоциируется с горами, и пляжный отдых пока не столь популярен", — отметил Пётр Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве России.

Крым в бархатный сезон

Тем, кто ищет красивое побережье и прогулки по набережной, подойдут крымские курорты: Феодосия, Алушта или Ялта.

"Можно увидеть красивую набережную. Алуштинская набережная довольно длинная, почти 4 км. Здесь расположены кафе и рестораны, палатки с сувенирами, и часто выступают уличные музыканты. Город достаточно зелёный", — добавил эксперт.

Почему стоит выбрать сентябрь

Ранее специалисты туриндустрии отмечали, что в бархатный сезон многие предпочитают курорты с прямым перелётом. Это удобно, экономит время и силы в пути.

