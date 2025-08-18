Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Борисов раскрыл психологический секрет моложавости в 40 лет
Юлия Снигирь объяснила, как началась её дружба с Евгением Цыгановым и переросла в роман
Власти Европы вводят плату и квоты для ограничения туризма в популярных городах
В России растёт спрос на контрактные двигатели вместо восстановления старых
Секреты успеха при приёме на работу: избегайте этих 6 фраз на собеседовании любой ценой
Профессор Вюрмелинг о ключевых факторах: Болгария официально вступает в еврозону
Апифобия: боязнь пчёл и шершней ограничивает жизнь и требует психотерапии
Тодоренко призналась, что не может расслабиться рядом с Топаловым
Биологи из Канады и Японии открыли микроб Sukunaarchaeum

Дикий оазис у моря: как дюны Анапа держит удар волн — и кого они не пускают к своим секретам

Большой Утриш под Анапой: песчаные дюны защищают побережье Чёрного моря
2:10
Туризм

Мало кто знает, что всего в нескольких километрах от шумной Анапы притаился настоящий оазис дикой природы — Большой Утриш. Это заповедная территория, где время словно замедляется, а каждый шаг по песчаным дюнам напоминает путешествие в другую реальность.

Песчанное побережье
Фото: Desinger by Freepik by lifeforstock is licensed under cookie studio
Песчанное побережье

Песчаные дюны — живая стена у моря

Главная природная визитка Утриша — песчаные дюны. Они выросли здесь под действием ветра и волн, и за сотни лет превратились в уникальный ландшафт. Их высота достигает нескольких метров, и вместе они образуют естественный барьер, который защищает береговую линию от разрушения.

Но дюны — это не только красота. В их песках прячутся десятки редких растений, а для животных это целый мир, полный укрытий и корма.

Реликтовые леса и редкие жители

Стоит свернуть с дюн вглубь — и попадаешь в удивительный мир реликтовых лесов. Здесь растут уникальные деревья и кустарники, которых почти не встретишь в других уголках страны. В этих зарослях обитают редкие виды птиц и животных, занесённые в Красную книгу. Для любителей тишины и наблюдений за дикой природой это место станет настоящим открытием.

Как провести время в Большом Утрише

Приезжая сюда, туристы получают не только отдых на море, но и шанс соединиться с природой:

  • прогуляться по экологическим тропам;
  • устроить пикник или остановиться в кемпинге;
  • покататься на лодке или катамаране, любуясь морем;
  • позагорать и искупаться на чистых пляжах.

Каждый найдёт для себя занятие — от спокойных прогулок до активных развлечений.

Когда лучше ехать

Самый популярный сезон — лето: море тёплое, солнце щедрое, воздух напоён ароматами степных трав и хвойных деревьев. Но и в другое время года Большой Утриш не теряет своей магии. Осенью здесь тихо и особенно красиво, весной — буйство зелени и пение птиц, а зимой можно ощутить редкую для юга умиротворённость.

Уточнения

Экологи́ческий тури́зм (экотуризм, зелёный туризм) — форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий.

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Домашние животные
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Путин всё рассчитал: встреча в Вашингтоне продолжит СВО на Украине Любовь Степушова Popular Science: в рулевом валу судна Blue Heron нашли новые формы жизни Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Лесной фастфуд: почему волк предпочитает зайца в перекус
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Последние материалы
Эксперты по питанию: яйца, зелень и орехи опасно готовить в микроволновой печи
Горячая вода и агрессивное мытье замедляют работу фолликулов
Топинамбур из Липецка в Китае: экспорт набирает обороты — ИстАгро Дон
Летняя угроза: уролог назвал главные причины цистита в жару — берегите себя
Сантехники: сода и уксус с ложкой эффективно растворяют засоры в раковине
Список цветов, которые сохраняют цветение после обрезки в августе
Тимати прокомментировал обвинения в нарциссизме после рождения третьего ребёнка
Автоинструктор объяснил, почему некоторые водители отказываются от кондиционера
Макрон допустил признание Украиной утраты территорий в обмен на гарантии безопасности
Большой Утриш под Анапой: песчаные дюны защищают побережье Чёрного моря
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.