Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследования подтвердили: яйца безопасны для сердца и полезны для мышц
Садовод рассказала, какие сорта яблок подходят для варенья и длительного хранения
Отказ от алкоголя и курения снижает интенсивность храпа, подтверждают исследования
Хуснуллин: банки получат доступ к скрытому резерву
4 планеты можно увидеть без телескопа в этом месяце — New York Post
Для эффективного хранения на балконе используйте вертикальное пространство
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности
Сдержанная роскошь и блеск: причёски в стиле old money становятся фаворитом стилистов
Домашняя подлива из помидоров: рецепт, который легко повторить

Паутина обернулась трагедией: турист пострадал от сюрприза в старом ботинке

Опасный ботинок: рука 30-летнего австралийца раздулась после встречи с чёрным пауком
1:43
Туризм

Турист столкнулся с неожиданной проблемой: его рука увеличилась в размерах, словно воздушный шар, после встречи с австралийским пауком Badumna insignis в Великобритании.

Паук
Фото: Self made File:Araña Mandaio 07-0-2006 10.jpg by Luis Miguel Bugallo Sánchez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Паук

Изначально он принял его за нитку, но, потянув за нее, понял, что это паутина.

Вскоре рука Хью Марша покраснела, и появился зуд. Несмотря на быстрое мытье, на следующий день она раздулась до огромных размеров.

"Я нашел его в левом ботинке прямо перед свадьбой кузена, — рассказывает 30-летний Хью. — Подумав, что это кусочек ткани, я потянул его пальцами, как обычно делаю. В этот момент я почувствовал зуд и заметил волоски".

По словам Хью, он "сразу" понял, что что-то не так.

"Было ощущение, будто я засунул руку в кактус", — вспоминает он. "Мои средний и указательный пальцы были покрыты тонкими короткими волосками от кончиков до середины костяшки".

Фотограф рассказал, что не носил эти туфли около трех лет, и они все это время хранились в шкафу. Он предполагает, что это мог быть Badumna insignis, или черный домашний паук, основываясь на увиденных фотографиях. Укус этого паука может быть очень болезненным и вызывать местный отек, а также тошноту, рвоту, потливость и головокружение.

Он описывает его как "черного паука с тонкими ногами и большими жвалами, размером примерно с австралийскую монету в 50 центов".

"Похоже, он когда-то забрался в ботинок, обернулся в кокон из паутины и умер".

Несмотря на прием антигистаминных препаратов, отек спал только через неделю.

Уточнения

Цент (от лат. centum — сто) — производная денежная единица и разменная монета достоинством в одну сотую базовой валюты многих стран.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт
Авто
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Пусть свою воду возит из Москвы: Сергей Соседов не сдержал эмоций, комментируя поведение Бузовой
Пусть свою воду возит из Москвы: Сергей Соседов не сдержал эмоций, комментируя поведение Бузовой
Последние материалы
Садовод рассказала, какие сорта яблок подходят для варенья и длительного хранения
Отказ от алкоголя и курения снижает интенсивность храпа, подтверждают исследования
Опасный ботинок: рука 30-летнего австралийца раздулась после встречи с чёрным пауком
Хуснуллин: банки получат доступ к скрытому резерву
4 планеты можно увидеть без телескопа в этом месяце — New York Post
Для эффективного хранения на балконе используйте вертикальное пространство
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности
Сдержанная роскошь и блеск: причёски в стиле old money становятся фаворитом стилистов
Домашняя подлива из помидоров: рецепт, который легко повторить
Татьяна Буланова рассказала, что ест один раз в день ради красивой фигуры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.