Паутина обернулась трагедией: турист пострадал от сюрприза в старом ботинке

Опасный ботинок: рука 30-летнего австралийца раздулась после встречи с чёрным пауком

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист столкнулся с неожиданной проблемой: его рука увеличилась в размерах, словно воздушный шар, после встречи с австралийским пауком Badumna insignis в Великобритании.

Фото: Self made File:Araña Mandaio 07-0-2006 10.jpg by Luis Miguel Bugallo Sánchez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Паук

Изначально он принял его за нитку, но, потянув за нее, понял, что это паутина.

Вскоре рука Хью Марша покраснела, и появился зуд. Несмотря на быстрое мытье, на следующий день она раздулась до огромных размеров.

"Я нашел его в левом ботинке прямо перед свадьбой кузена, — рассказывает 30-летний Хью. — Подумав, что это кусочек ткани, я потянул его пальцами, как обычно делаю. В этот момент я почувствовал зуд и заметил волоски".

По словам Хью, он "сразу" понял, что что-то не так.

"Было ощущение, будто я засунул руку в кактус", — вспоминает он. "Мои средний и указательный пальцы были покрыты тонкими короткими волосками от кончиков до середины костяшки".

Фотограф рассказал, что не носил эти туфли около трех лет, и они все это время хранились в шкафу. Он предполагает, что это мог быть Badumna insignis, или черный домашний паук, основываясь на увиденных фотографиях. Укус этого паука может быть очень болезненным и вызывать местный отек, а также тошноту, рвоту, потливость и головокружение.

Он описывает его как "черного паука с тонкими ногами и большими жвалами, размером примерно с австралийскую монету в 50 центов".

"Похоже, он когда-то забрался в ботинок, обернулся в кокон из паутины и умер".

Несмотря на прием антигистаминных препаратов, отек спал только через неделю.

Уточнения

Цент (от лат. centum — сто) — производная денежная единица и разменная монета достоинством в одну сотую базовой валюты многих стран.



