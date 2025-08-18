Паутина обернулась трагедией: турист пострадал от сюрприза в старом ботинке

Турист столкнулся с неожиданной проблемой: его рука увеличилась в размерах, словно воздушный шар, после встречи с австралийским пауком Badumna insignis в Великобритании.
Изначально он принял его за нитку, но, потянув за нее, понял, что это паутина.
Вскоре рука Хью Марша покраснела, и появился зуд. Несмотря на быстрое мытье, на следующий день она раздулась до огромных размеров.
"Я нашел его в левом ботинке прямо перед свадьбой кузена, — рассказывает 30-летний Хью. — Подумав, что это кусочек ткани, я потянул его пальцами, как обычно делаю. В этот момент я почувствовал зуд и заметил волоски".
По словам Хью, он "сразу" понял, что что-то не так.
"Было ощущение, будто я засунул руку в кактус", — вспоминает он. "Мои средний и указательный пальцы были покрыты тонкими короткими волосками от кончиков до середины костяшки".
Фотограф рассказал, что не носил эти туфли около трех лет, и они все это время хранились в шкафу. Он предполагает, что это мог быть Badumna insignis, или черный домашний паук, основываясь на увиденных фотографиях. Укус этого паука может быть очень болезненным и вызывать местный отек, а также тошноту, рвоту, потливость и головокружение.
Он описывает его как "черного паука с тонкими ногами и большими жвалами, размером примерно с австралийскую монету в 50 центов".
"Похоже, он когда-то забрался в ботинок, обернулся в кокон из паутины и умер".
Несмотря на прием антигистаминных препаратов, отек спал только через неделю.
Цент (от лат. centum — сто) — производная денежная единица и разменная монета достоинством в одну сотую базовой валюты многих стран.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.