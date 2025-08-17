Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садовод рассказала, какие сорта яблок подходят для варенья и длительного хранения
Отказ от алкоголя и курения снижает интенсивность храпа, подтверждают исследования
Опасный ботинок: рука 30-летнего австралийца раздулась после встречи с чёрным пауком
Хуснуллин: банки получат доступ к скрытому резерву
4 планеты можно увидеть без телескопа в этом месяце — New York Post
Для эффективного хранения на балконе используйте вертикальное пространство
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности
Сдержанная роскошь и блеск: причёски в стиле old money становятся фаворитом стилистов
Домашняя подлива из помидоров: рецепт, который легко повторить

400 фунтов стерлингов на ветер: клопы выгнали туристок из отеля в Венеции

Отпуск мечты стал кошмаром: клопы атаковали туристок в Венеции
2:01
Туризм

Отпуск, задуманный как празднование дня рождения, обернулся для туристки настоящей катастрофой. Женщина утверждает, что ее искусали постельные клопы, хотя администрация отеля категорически это отрицает.

Стойка регистрации
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стойка регистрации

Виви Ши и ее лучшая подруга Джеки запланировали поездку в Венецию, чтобы отметить 30-летие Виви. Подруги, живущие в Торонто (Канада), преодолели почти 6500 километров, чтобы добраться до Италии.

Они забронировали номер в отеле, заплатив около 400 фунтов стерлингов, и предвкушали знакомство с историческим городом. Однако их ожидания не оправдались.

Несмотря на предвкушение прекрасного отдыха, путешественницы были разочарованы, обнаружив, что, по их словам, их тела покрыты укусами клопов.

"Наша поездка мечты началась с того, что мы, дрожа от страха, свернулись калачиком на кафельном полу. Мы не могли перестать чесаться, и от каждого прикосновения к коже нас охватывала паника, будто по нам что-то ползает".

Виви утверждает, что из-за позднего времени суток они не смогли найти другой номер, а стойка регистрации в отеле уже была закрыта. Лишь на следующее утро после разговора с персоналом отеля Ca' San Polo их переселили в другую комнату. Однако, по словам Виви, кошмар не закончился.

"На третье утро мы проснулись и обнаружили новые укусы. Они располагались рядами и ужасно чесались. Насекомых и их личинок становилось все больше". Виви и Джеки пытались продезинфицировать свою одежду, замачивая ее в кипятке, но это не помогло.

В конечном итоге пара покинула отель, "взяв с собой только паспорта и банковские карты". После поездки им пришлось выбросить одежду на сумму более 500 фунтов стерлингов (более 54 тыс. руб.), пишет Daily Mail.

Уточнения

Клоп-солдатик краснокло́п бескрылый, козачок, или красный клоп (лат. Pyrrhocoris apterus), — вид обыкновенных наземных клопов семейства красноклопов, размером 9—11 мм. Встречаются с марта по октябрь в траве, кустах и на стволах деревьев, нередко в больших количествах.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт
Авто
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Пусть свою воду возит из Москвы: Сергей Соседов не сдержал эмоций, комментируя поведение Бузовой
Пусть свою воду возит из Москвы: Сергей Соседов не сдержал эмоций, комментируя поведение Бузовой
Последние материалы
Садовод рассказала, какие сорта яблок подходят для варенья и длительного хранения
Отказ от алкоголя и курения снижает интенсивность храпа, подтверждают исследования
Опасный ботинок: рука 30-летнего австралийца раздулась после встречи с чёрным пауком
Хуснуллин: банки получат доступ к скрытому резерву
4 планеты можно увидеть без телескопа в этом месяце — New York Post
Для эффективного хранения на балконе используйте вертикальное пространство
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности
Сдержанная роскошь и блеск: причёски в стиле old money становятся фаворитом стилистов
Домашняя подлива из помидоров: рецепт, который легко повторить
Татьяна Буланова рассказала, что ест один раз в день ради красивой фигуры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.