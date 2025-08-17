400 фунтов стерлингов на ветер: клопы выгнали туристок из отеля в Венеции

Отпуск мечты стал кошмаром: клопы атаковали туристок в Венеции

Отпуск, задуманный как празднование дня рождения, обернулся для туристки настоящей катастрофой. Женщина утверждает, что ее искусали постельные клопы, хотя администрация отеля категорически это отрицает.

Виви Ши и ее лучшая подруга Джеки запланировали поездку в Венецию, чтобы отметить 30-летие Виви. Подруги, живущие в Торонто (Канада), преодолели почти 6500 километров, чтобы добраться до Италии.

Они забронировали номер в отеле, заплатив около 400 фунтов стерлингов, и предвкушали знакомство с историческим городом. Однако их ожидания не оправдались.

Несмотря на предвкушение прекрасного отдыха, путешественницы были разочарованы, обнаружив, что, по их словам, их тела покрыты укусами клопов.

"Наша поездка мечты началась с того, что мы, дрожа от страха, свернулись калачиком на кафельном полу. Мы не могли перестать чесаться, и от каждого прикосновения к коже нас охватывала паника, будто по нам что-то ползает".

Виви утверждает, что из-за позднего времени суток они не смогли найти другой номер, а стойка регистрации в отеле уже была закрыта. Лишь на следующее утро после разговора с персоналом отеля Ca' San Polo их переселили в другую комнату. Однако, по словам Виви, кошмар не закончился.

"На третье утро мы проснулись и обнаружили новые укусы. Они располагались рядами и ужасно чесались. Насекомых и их личинок становилось все больше". Виви и Джеки пытались продезинфицировать свою одежду, замачивая ее в кипятке, но это не помогло.

В конечном итоге пара покинула отель, "взяв с собой только паспорта и банковские карты". После поездки им пришлось выбросить одежду на сумму более 500 фунтов стерлингов (более 54 тыс. руб.), пишет Daily Mail.

