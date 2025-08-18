Песок белый, вода лазурная, но не Мальдивы: эти направления обгоняют острова по цене и качеству

Эксперт WeRoad Кларисса Каппеллетти назвала 5 доступных альтернатив Мальдивам

Белый песок, лазурная вода и вечное лето — Мальдивы давно стали синонимом райского отдыха. Но за такую красоту приходится платить: неделя на вилле над водой в высокий сезон стоит не меньше £2000, а к этому добавляется и налог на выезд — £40 только за то, чтобы покинуть страну. Несмотря на рекордные 2 млн туристов в 2024 году, будущее архипелага под угрозой из-за изменения климата и повышения уровня моря.

К счастью, есть альтернативы — места, где вы получите схожие впечатления, но по куда более приятным ценам.

Мальта

Здесь кристально чистая вода и бухты, полные морской жизни. Голубая лагуна на острове Комино по красоте ничуть не уступает Мальдивам.

"Мальта — это жемчужина Средиземноморья с историческим очарованием и потрясающими пляжами", — отмечает эксперт Кларисса Каппеллетти из WeRoad.

Недельный отдых обойдётся примерно в £500.

Таиланд

"Страна улыбок" славится белоснежными пляжами и тёплым климатом, близким к мальдивскому. Рейли-Бич в Краби, острова Пхукет и Самуи — лишь часть мест, где можно совместить пляжный отдых с активностями.

Неделя тура стоит около £1000, а сезон длится с ноября по апрель.

Албания

Эти "европейские Мальдивы" поражают доступностью: апартаменты на берегу — от £20 за ночь, ужин с напитками — около £15, а билеты в Тирану — от £30.

Албанская Ривьера славится пляжами и морепродуктами, а культурные жемчужины вроде Гирокастры и Лина добавляют путешествию глубины.

Бали

Здесь найдётся всё: от роскошных вилл с бассейнами до хостелов для бэкпекеров. Для атмосферы Мальдивов подойдут пляжи Нуса-Дуа и Семиньяк.

"Бали — отличная альтернатива: потрясающие пляжи, доступные виллы и духовная атмосфера", — говорит Кларисса.

Неделя по системе "всё включено" обойдётся примерно в £1000.

Корфу

Греческий остров сочетает бирюзовые воды и пышную зелень с культурой и кухней. Лучшее время для поездки — межсезонье, когда нет толп и жара умеренная.

Перелёт и неделя отдыха могут стоить всего £500. Плюс — паромное сообщение с Албанией, что позволяет совместить сразу два направления.

