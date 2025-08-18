Песок белый, вода лазурная, но не Мальдивы: эти направления обгоняют острова по цене и качеству

Белый песок, лазурная вода и вечное лето — Мальдивы давно стали синонимом райского отдыха. Но за такую красоту приходится платить: неделя на вилле над водой в высокий сезон стоит не меньше £2000, а к этому добавляется и налог на выезд — £40 только за то, чтобы покинуть страну. Несмотря на рекордные 2 млн туристов в 2024 году, будущее архипелага под угрозой из-за изменения климата и повышения уровня моря.
К счастью, есть альтернативы — места, где вы получите схожие впечатления, но по куда более приятным ценам.
Здесь кристально чистая вода и бухты, полные морской жизни. Голубая лагуна на острове Комино по красоте ничуть не уступает Мальдивам.
"Мальта — это жемчужина Средиземноморья с историческим очарованием и потрясающими пляжами", — отмечает эксперт Кларисса Каппеллетти из WeRoad.
Недельный отдых обойдётся примерно в £500.
"Страна улыбок" славится белоснежными пляжами и тёплым климатом, близким к мальдивскому. Рейли-Бич в Краби, острова Пхукет и Самуи — лишь часть мест, где можно совместить пляжный отдых с активностями.
Неделя тура стоит около £1000, а сезон длится с ноября по апрель.
Эти "европейские Мальдивы" поражают доступностью: апартаменты на берегу — от £20 за ночь, ужин с напитками — около £15, а билеты в Тирану — от £30.
Албанская Ривьера славится пляжами и морепродуктами, а культурные жемчужины вроде Гирокастры и Лина добавляют путешествию глубины.
Здесь найдётся всё: от роскошных вилл с бассейнами до хостелов для бэкпекеров. Для атмосферы Мальдивов подойдут пляжи Нуса-Дуа и Семиньяк.
"Бали — отличная альтернатива: потрясающие пляжи, доступные виллы и духовная атмосфера", — говорит Кларисса.
Неделя по системе "всё включено" обойдётся примерно в £1000.
Греческий остров сочетает бирюзовые воды и пышную зелень с культурой и кухней. Лучшее время для поездки — межсезонье, когда нет толп и жара умеренная.
Перелёт и неделя отдыха могут стоить всего £500. Плюс — паромное сообщение с Албанией, что позволяет совместить сразу два направления.
Мальди́вская Респу́блика (мальд. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާ), — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана. Крупнейшее в мире "коралловое" государство и наименьшее по площади государство Азии. Столица — город Мале. Государственный язык — мальдивский — индоарийский язык, родственный санскриту.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.