Секреты замка Эренберг: что скрывается за историческими руинами и как добраться до них

Ройтте удивляет: в Тироле есть мост, соединяющий Альпы и Средневековье
2:32
Туризм

В австрийском Ройтте, на границе с Германией, такое возможно. Здесь пешеходный мост Highline179 соединяет берега древнего перевала, а в конце пути вас встречают руины замка Эренберг, охранявшие долину больше восьми веков.

замок Ройтте, Австрия
Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Anastasin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
замок Ройтте, Австрия

Мост Highline179

Построенный в 2014 году, мост длиной почти 406 метров и высотой 115 метров долгое время считался самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире.

Узкая стальная дорожка шириной 1,2 метра выполнена в тибетском стиле и выдерживает до 500 человек одновременно. За вход всего 10 евро вы получаете не только адреналин, но и путь в "Мир замков" Эренберг.

Замок и "Мир средневековья"

Эренберг — это не только романтичные руины, утопающие в тумане и мхе, но и музей Средневековья с интерактивными экспозициями. "Пожалуйста, потрогай" — главный девиз: гости примеряют доспехи, изучают "чумную камеру" и узнают о крестовых походах.

Рядом находится форт Клаудия, остатки римской таможни в Эренберг-Клаузе и замок Шлосскопф XVIII века, до которого можно подняться по наклонному лифту.

Сам город Ройтте

Небольшой город с населением около 7000 человек известен природным парком с горячими источниками, ботаническим садом и зимними развлечениями: лыжи, снегоступы и прогулки по Альпам. Ройтте расположен на древнем торговом пути Виа Клавдия Августа, что сделало его важным центром ещё со времён Римской империи.

Как добраться

Ближайший аэропорт — в Инсбруке. Оттуда дорога по Ферн-Пасс занимает около полутора часов и дарит впечатляющие виды на Альпы.

Летом лучшее время для прогулок по мосту — с мая по сентябрь, а зимой можно увидеть рождественскую подсветку замка (хотя в суровую погоду мост закрыт).

Где остановиться

Туристы часто выбирают Фюссен или Швангау в Германии — всего 20 минут езды, с баварским шармом и развитой туристической инфраструктурой.

На австрийской стороне можно остановиться в Берванге, самом высокогорном городе Тироля, где доступны и спорт, и уютные фермерские гостиницы, и роскошные отели Relais & Châteaux.

Уточнения

Австри́йская Респу́блика (Republik Österreich ) — государство в Центральной Европе. Федерация, состоящая из девяти земель, столицей которых является Вена. Австрия — многонациональное государство с широким этнокультурным, религиозным, расовым и национальным многообразием.  Государственный язык — немецкий.

