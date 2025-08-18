Итальянский дресс-код: как одеваться в Милане, Риме и на юге Италии

Одевайтесь, как итальянец: секреты стиля, которые стоит знать

Туризм

В Италии есть негласное правило, которое знают все местные: "Одевайся так, чтобы произвести впечатление". Это не просто модный каприз, а часть культуры. :

Фото: commons.wikimedia.org by Ștefan Jurcă from Cannes, France, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Миланский собор

"Элегантность — это не то, что бросается в глаза, а то, что запоминается", — говорил модельер Джорджио Армани.

В Милане, столице итальянской моды, эта фраза особенно оживает: мужчины в костюмах на заказ, женщины на каблуках и внимание к каждой детали. Иногда приезжие чувствуют себя там немного неуверенно, ведь требования к стилю высоки.

Основные правила стиля

Не носите шлёпанцы в ресторанах: они ассоциируются с пляжем и плохим вкусом.

Свадьбы — особый случай: не повторяйте наряды и уж точно не приходите в платье, которое уже надевали на прошлый праздник.

Первое свидание — повод продумать образ, ведь внешность действительно играет роль.

Чего лучше избегать

Спортивные костюмы удобны, но оставьте их для пробежек или дома у бабушки. В магазине, музее или кафе они будут выглядеть неуместно. Даже простая пара джинсов и футболка без логотипа подойдут куда лучше.

Что подойдёт туристам

Летом комфортен ансамбль из шорт, поло и кроссовок — главное, чтобы всё выглядело аккуратно. Для ужина или прогулки по городу лучше выбрать брюки чинос, рубашку и хорошую обувь. Помните и о дресс-коде: в церкви вас не пустят в коротких шортах, мини-юбках или майках без рукавов.

Итальянцы обращают внимание на детали: гармония цветов, аккуратная причёска и лёгкий аромат — всё это создаёт впечатление. Подготовка к выходу в свет в Италии важна так же, как знание пары слов на итальянском.

Уточнения

Мила́н (итал. Milano, лат. Mediolanum — в центре равнины) — главный город северной Италии. Относится к глобальным городам. Милан — административный центр Ломбардии и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Милан является вторым по величине городом Италии и центром крупнейшей городской агломерации страны, имеет репутацию финансово-экономической и научной столицы страны и одной из мировых столиц моды.



Джо́рджо Арма́ни (иногда также — Джорджио Армани; итал. Giorgio Armani; род. 11 июля 1934, Пьяченца, Италия) — итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani, один из богатейших людей Италии.

