Исландия удивляет: как уложиться в бюджет в самой дорогой стране Европы

Средние расходы в Исландии превышают 400 долларов в день — The Forex Complex

Чёрные пляжи, горячие источники, северное сияние — Исландия давно стала мечтой для туристов. Но у этой сказки есть и обратная сторона: в 2025 году страна признана самым дорогим направлением для американцев. По данным The Forex Complex, средние расходы здесь превышают 400 долларов в день.

Фото: Freepik by wirestock Каменные скульптуры, Исландия

Почему так дорого

Высокие налоги делают бензин одним из самых дорогих в мире — за галлон придётся отдать более 9 долларов. Добавьте к этому дорогой импорт и ресторанные счета — и бюджет начинает таять прямо на глазах.

Даже привычный Costco в Рейкьявике шокирует ценами: пицца, которая в США стоит 10 долларов, здесь обойдётся вдвое дороже, а курица-гриль за океаном стоит 5 долларов, в Исландии — больше 12.

Как сэкономить в Исландии

Несмотря на дороговизну, есть несколько хитростей, которые помогут снизить расходы:

Выбирайте сезон правильно. Осенью и весной цены ниже, а туристов заметно меньше.

Передвигайтесь разумно. В Рейкьявике удобно ходить пешком или пользоваться автобусами Strætó. Авто напрокат берите только тогда, когда планируете уезжать за город.

Жильё. Вместо отелей выбирайте хостелы — ночь обойдётся в 120 долларов или меньше.

Еда. Лучше закупиться в супермаркете Krónan, чем ужинать в ресторане.

Экскурсии. Бесплатный CityWalk с рейтингом 4,9 на Tripadvisor позволит увидеть столицу, а платить вы можете столько, сколько посчитаете нужным.

Вода. Забудьте о бутылках — в Исландии воду из-под крана можно пить без опасений.

Если же бюджет совсем ограничен, всегда можно выбрать места с "исландской атмосферой" поближе к дому — например, горные районы Колорадо.

Уточнения

Исла́ндия (исл. Ísland,) — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании). Самая редконаселённая страна в Европе. Столица и крупнейший город Исландии — Рейкьявик, в котором (вместе с прилегающими районами) проживает более 65 % населения страны.

