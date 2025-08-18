Исландия удивляет: как уложиться в бюджет в самой дорогой стране Европы

Чёрные пляжи, горячие источники, северное сияние — Исландия давно стала мечтой для туристов. Но у этой сказки есть и обратная сторона: в 2025 году страна признана самым дорогим направлением для американцев. По данным The Forex Complex, средние расходы здесь превышают 400 долларов в день.
Высокие налоги делают бензин одним из самых дорогих в мире — за галлон придётся отдать более 9 долларов. Добавьте к этому дорогой импорт и ресторанные счета — и бюджет начинает таять прямо на глазах.
Даже привычный Costco в Рейкьявике шокирует ценами: пицца, которая в США стоит 10 долларов, здесь обойдётся вдвое дороже, а курица-гриль за океаном стоит 5 долларов, в Исландии — больше 12.
Несмотря на дороговизну, есть несколько хитростей, которые помогут снизить расходы:
Если же бюджет совсем ограничен, всегда можно выбрать места с "исландской атмосферой" поближе к дому — например, горные районы Колорадо.
Исла́ндия (исл. Ísland,) — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании). Самая редконаселённая страна в Европе. Столица и крупнейший город Исландии — Рейкьявик, в котором (вместе с прилегающими районами) проживает более 65 % населения страны.
