Лёгкие шаги — тяжёлые последствия: шлёпанцы в аэропорту могут стоить здоровья и жизни

На первый взгляд кажется, что летать в шлёпанцах удобно: легко надеть и снять, ноги не устают, а сама обувь сразу настраивает на пляжный отдых. Но врачи, бывшие сотрудники служб безопасности и даже бортпроводники уверяют — лучше оставить их в чемодане.
Главная проблема проявляется ещё на контроле безопасности. В зонах досмотра ежедневно проходят десятки тысяч человек, а полы там буквально кишат микробами.
Грибок, кишечная палочка и стафилококк — всё это легко может оказаться на ваших стопах. И начать отпуск с эпидермофитии явно не лучший сценарий.
"Я знаю, что проходить досмотр в Управлении транспортной безопасности, снимая обувь, — это мучение, а вот шлёпанцы снять легко. Если возникнет чрезвычайная ситуация, и вам нужно будет быстро покинуть аэропорт или даже самолёт, вам не захочется бежать в шлёпанцах", — признался бывший агент секретной службы Кай Смит.
И ведь правда — иногда даже обычная спешка на посадку превращает такие "удобные" сандалии в настоящее испытание.
Не всегда вы окажетесь в комфортных условиях после посадки. Возможно, до терминала придётся идти по дождю или грязи. Бывает и обратная ситуация — холодный климат, к которому открытая обувь точно не готова.
Если вы всё ещё не уверены, стоит вспомнить: температура в салоне держится в пределах 21-24 °C, и босые пальцы ног будут чувствовать себя некомфортно. К тому же шлёпанцы увеличивают риск споткнуться. Гораздо лучше выбрать:
Комфорт и безопасность в пути гораздо важнее лишней минуты на контроле.
Вьетна́мки — тапочки, состоящие из резиновой подошвы и двух ремешков, закрепляющиеся на ноге между большим и указательным пальцами. Разновидность сандалий. Вьетнамки — традиционная обувь в большинстве восточноазиатских стран, таких как Япония, Китай, Вьетнам.
