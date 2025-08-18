Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лёгкие шаги — тяжёлые последствия: шлёпанцы в аэропорту могут стоить здоровья и жизни

Шлёпанцы увеличивают риск травм и инфекций во время полётов
2:05
Туризм

На первый взгляд кажется, что летать в шлёпанцах удобно: легко надеть и снять, ноги не устают, а сама обувь сразу настраивает на пляжный отдых. Но врачи, бывшие сотрудники служб безопасности и даже бортпроводники уверяют — лучше оставить их в чемодане.

безопасность ног
Фото: freepik.com by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
безопасность ног

Опасность гигиены

Главная проблема проявляется ещё на контроле безопасности. В зонах досмотра ежедневно проходят десятки тысяч человек, а полы там буквально кишат микробами.

Грибок, кишечная палочка и стафилококк — всё это легко может оказаться на ваших стопах. И начать отпуск с эпидермофитии явно не лучший сценарий.

Шлёпанцы и чрезвычайные ситуации

"Я знаю, что проходить досмотр в Управлении транспортной безопасности, снимая обувь, — это мучение, а вот шлёпанцы снять легко. Если возникнет чрезвычайная ситуация, и вам нужно будет быстро покинуть аэропорт или даже самолёт, вам не захочется бежать в шлёпанцах", — признался бывший агент секретной службы Кай Смит.

И ведь правда — иногда даже обычная спешка на посадку превращает такие "удобные" сандалии в настоящее испытание.

Проблемы по прилёту

Не всегда вы окажетесь в комфортных условиях после посадки. Возможно, до терминала придётся идти по дождю или грязи. Бывает и обратная ситуация — холодный климат, к которому открытая обувь точно не готова.

Что выбрать вместо шлёпанцев

Если вы всё ещё не уверены, стоит вспомнить: температура в салоне держится в пределах 21-24 °C, и босые пальцы ног будут чувствовать себя некомфортно. К тому же шлёпанцы увеличивают риск споткнуться. Гораздо лучше выбрать:

  • лёгкие слипоны или лоферы, которые легко снимаются;
  • гибкие кроссовки, особенно если вы носите компрессионные носки;
  • удобную обувь, которую можно снять уже на борту.

Комфорт и безопасность в пути гораздо важнее лишней минуты на контроле.

Уточнения

Вьетна́мки — тапочки, состоящие из резиновой подошвы и двух ремешков, закрепляющиеся на ноге между большим и указательным пальцами. Разновидность сандалий. Вьетнамки — традиционная обувь в большинстве восточноазиатских стран, таких как Япония, Китай, Вьетнам. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
