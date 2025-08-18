Италия теряет туристов из-за растущих цен? Не разориться на шезлонгах и зонтиках позволят эти пляжи

Лето в Италии давно стало синонимом толп туристов, раскалённых улиц и километровых очередей в музеи. Неслучайно сами итальянцы в жаркие месяцы бегут к морю. Но и там всё не так просто: около половины побережья страны отдано частным пляжным клубам, а на самых популярных курортах этот показатель достигает 70%.
Чтобы отдохнуть на оборудованном пляже, придётся заплатить за шезлонг и зонтик. И цена год от года растёт.
По данным Altroconsumo, неделя аренды комплекта в 2025 году обойдётся в среднем в 212 евро — на 17% дороже, чем в 2021-м. Для многих семей это стало настоящей роскошью, особенно на фоне роста стоимости жизни.
Самые дорогие пляжи страны — в Алассио (Лигурия), где неделя стоит 340 евро. На втором и третьем месте — Галлиполи и Альгеро. Самым доступным остаётся Римини (около 150 евро), но туда съезжаются толпы туристов со всей Европы. Чуть дешевле среднего отдыха обойдутся Линьяно и Сенигалья.
Итальянцы уже много лет спорят о том, кому должны принадлежать пляжи. Активисты из движения Mare Libero требуют закрепить в законе правило: половина береговой линии в каждом городе должна быть бесплатной.
"В Неаполе и его окрестностях мало бесплатных пляжей, а в регионе Кампания их всего 20%", — отмечает активист Паоло Казале.
Чтобы найти общественный пляж, стоит искать указатели spiaggia libera. В некоторых городах, например в Равенне, информация размещена и на сайтах. Однако готовьтесь к тому, что такие места быстро заполняются, поэтому приходить лучше с утра.
По данным The Guardian, в июне и июле 2025 года на итальянских пляжах ожидается на 15-25% меньше людей по сравнению с прошлым годом. Причины — растущие цены и стремление туристов искать альтернативные направления.
