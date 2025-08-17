Город-призрак в Малайзии: как 100 миллиардов долларов превратились в пустые здания

Когда думаешь о Малайзии, перед глазами встают сияющие башни Петронас и тропические острова. Но мало кто знает о месте, которое больше похоже на декорации к "Бегущему по лезвию" — почти пустом и зловещем Форест-Сити.
В 2016 году проект стартовал как экологически чистый мегаполис будущего. Здесь должны были появиться аквапарк, рестораны, офисы и даже поле для гольфа. Площадь — 7000 акров, бюджет — 100 миллиардов долларов. Планировалось, что здесь будут жить 700 000 человек. На деле — около 9000.
Финансовые проблемы девелопера Country Garden, кризис в китайском секторе недвижимости и ограничения на зарубежные покупки жилья подорвали интерес к проекту. Удар добила пандемия, оставив тысячи квартир пустыми.
Сегодня Форест-Сити производит странное впечатление. Высотки почти без света, пустынные пляжи, закрытые бары и рестораны.
"Меня не волновал мой депозит, меня не волновали деньги. Мне просто нужно было уехать", — рассказывал бывший житель Назми Ханафия.
Контраст особенно заметен между выставочным залом с макетами будущего города и самой реальностью. Ночью, когда улицы погружаются во тьму, становится особенно ясно: людей здесь слишком мало.
Город задумывался как "зелёный" проект — с рециркуляцией воды, возобновляемыми источниками энергии и минимальным вредом для природы. Но экологические организации указывали на разрушение лугов морской травы и мангровых лесов, где обитают редкие виды.
Несмотря на годы упадка, власти пытаются вдохнуть жизнь в проект. Новые налоговые льготы, упор на местных покупателей и планы превратить Форест-Сити в транспортный узел рядом с Сингапуром дают надежду. Ключевым шагом должно стать развитие дорог, паромного сообщения и железнодорожных линий.
Сейчас сюда можно добраться за 35 минут от аэропорта Джохор-Бару, и, несмотря на мрачную атмосферу, Форест-Сити остаётся одним из самых необычных мест в Малайзии.
