Город-призрак в Малайзии: как 100 миллиардов долларов превратились в пустые здания

Форест-Сити в Малайзии остался почти пустым при бюджете $100 млрд
Туризм

Когда думаешь о Малайзии, перед глазами встают сияющие башни Петронас и тропические острова. Но мало кто знает о месте, которое больше похоже на декорации к "Бегущему по лезвию" — почти пустом и зловещем Форест-Сити.

Форест-Сити, Малайзия
Фото: Wikimedia Commons by Flickr user: mauroguanandi Bertioga, Sao Paulo, BR is licensed under Public domain
Форест-Сити, Малайзия

Город, который не ожил

В 2016 году проект стартовал как экологически чистый мегаполис будущего. Здесь должны были появиться аквапарк, рестораны, офисы и даже поле для гольфа. Площадь — 7000 акров, бюджет — 100 миллиардов долларов. Планировалось, что здесь будут жить 700 000 человек. На деле — около 9000.

Финансовые проблемы девелопера Country Garden, кризис в китайском секторе недвижимости и ограничения на зарубежные покупки жилья подорвали интерес к проекту. Удар добила пандемия, оставив тысячи квартир пустыми.

Атмосфера "города-призрака"

Сегодня Форест-Сити производит странное впечатление. Высотки почти без света, пустынные пляжи, закрытые бары и рестораны.

"Меня не волновал мой депозит, меня не волновали деньги. Мне просто нужно было уехать", — рассказывал бывший житель Назми Ханафия.

Контраст особенно заметен между выставочным залом с макетами будущего города и самой реальностью. Ночью, когда улицы погружаются во тьму, становится особенно ясно: людей здесь слишком мало.

Экология и критика

Город задумывался как "зелёный" проект — с рециркуляцией воды, возобновляемыми источниками энергии и минимальным вредом для природы. Но экологические организации указывали на разрушение лугов морской травы и мангровых лесов, где обитают редкие виды.

Есть ли у города шанс?

Несмотря на годы упадка, власти пытаются вдохнуть жизнь в проект. Новые налоговые льготы, упор на местных покупателей и планы превратить Форест-Сити в транспортный узел рядом с Сингапуром дают надежду. Ключевым шагом должно стать развитие дорог, паромного сообщения и железнодорожных линий.

Сейчас сюда можно добраться за 35 минут от аэропорта Джохор-Бару, и, несмотря на мрачную атмосферу, Форест-Сити остаётся одним из самых необычных мест в Малайзии.

Уточнения

Поки́нутый населённый пункт го́род-при́зрак — заброшенный город или иной населённый пункт, архитектурный облик которого (здания, инфраструктура) обычно сохраняется в том же состоянии, в каком он находился незадолго до ухода жителей.

Мала́йзия (малайск. Malaysia) — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем — Западная Малайзия и Восточная Малайзия.  Конституционная столица — Куала-Лумпур, административная столица — Путраджая. Государственный язык — малайский.

