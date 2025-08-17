Туалет в самолете: три оптимальных времени, чтобы избежать стресса и задержек

Оптимальное время для похода в туалет в самолете: практические советы

О туалете мы редко задумываемся на земле, но в самолёте эта тема неожиданно становится актуальной. Где он находится? Почему вода там голубая? И главное — когда именно лучше всего им воспользоваться, чтобы избежать очередей и неудобств?

Сразу после посадки

"Туалеты убираются перед каждым рейсом. Кроме того, из-за турбулентности табличка "пристегнуть ремни” может оставаться включённой дольше после взлёта, поэтому пассажирам стоит заняться этим делом на земле — и ради чистоты, и ради безопасности", — отмечала бывшая стюардесса Сьюзан Фогвелл.

После первой подачи еды

"Лучше всего сходить в туалет сразу после того, как мы закончим первую подачу еды, или непосредственно перед объявлением о посадке. … Как только объявляют, что скоро посадка, все бегут в туалет", — подсказала Другое удачное время стюардесса Сара Бейкер.

Правда, есть нюанс: если идти сразу после еды, можно оказаться заблокированным тележками, когда бортпроводники собирают подносы.

При этом пассажиры в разных рядах получают еду с задержкой, поэтому стоит немного подождать, прежде чем отправляться в туалет.

На что ещё обратить внимание

Если у вас проблемы с передвижением, лучше заранее выбрать место рядом с туалетом.

Важно следить за тележками: как только они начинают движение от передней части салона, это сигнал, что у вас есть время сходить в туалет, пока очередь не выросла.

Никогда не стойте в очереди у кухни: там бортпроводники готовят, убирают и отдыхают.

Достаточно следить за индикаторами над дверями туалета и вставать только тогда, когда загорается зелёный свет.

Таким образом, лучшие моменты для похода в туалет — это сразу после посадки, сразу после первой подачи еды (с небольшой паузой) и перед началом посадки. Всё остальное время — лотерея из очередей, тележек и занятых кабинок.

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes), — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации). Современные туалеты подсоединены к канализации либо имеют ёмкость (септик), предназначенную для переработки отходов путём биологического разложения.

