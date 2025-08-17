Туалет в самолете: три оптимальных времени, чтобы избежать стресса и задержек

О туалете мы редко задумываемся на земле, но в самолёте эта тема неожиданно становится актуальной. Где он находится? Почему вода там голубая? И главное — когда именно лучше всего им воспользоваться, чтобы избежать очередей и неудобств?
"Туалеты убираются перед каждым рейсом. Кроме того, из-за турбулентности табличка "пристегнуть ремни” может оставаться включённой дольше после взлёта, поэтому пассажирам стоит заняться этим делом на земле — и ради чистоты, и ради безопасности", — отмечала бывшая стюардесса Сьюзан Фогвелл.
"Лучше всего сходить в туалет сразу после того, как мы закончим первую подачу еды, или непосредственно перед объявлением о посадке. … Как только объявляют, что скоро посадка, все бегут в туалет", — подсказала Другое удачное время стюардесса Сара Бейкер.
Правда, есть нюанс: если идти сразу после еды, можно оказаться заблокированным тележками, когда бортпроводники собирают подносы.
При этом пассажиры в разных рядах получают еду с задержкой, поэтому стоит немного подождать, прежде чем отправляться в туалет.
Таким образом, лучшие моменты для похода в туалет — это сразу после посадки, сразу после первой подачи еды (с небольшой паузой) и перед началом посадки. Всё остальное время — лотерея из очередей, тележек и занятых кабинок.
Туале́т (фр. toilettes), — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации). Современные туалеты подсоединены к канализации либо имеют ёмкость (септик), предназначенную для переработки отходов путём биологического разложения.
Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.