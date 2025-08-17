Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оазисы тайн среди песков: города и храмы, в которых время будто остановилось

Археологи подтверждают: в Петре исследовано лишь 15% древнего города набатеев
Туризм

Путешественники едут сюда не только ради красивых видов, но и ради ощущения тайны. Петра в Иордании и Гёбекли-Тепе в Турции — это не просто достопримечательности, а места, где каждый шаг возвращает вас в прошлое и напоминает: даже в мире спутников и цифровых карт остаются уголки, полные загадок. И именно эта смесь древности и неразгаданных секретов делает их особенно притягательными для туристов.

храм Эль-Хазне в Иордании
Фото: commons.wikimedia.org by flashpacker-travelguide.de, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
храм Эль-Хазне в Иордании

Петра, Иордания — город в скалах

В самом сердце Иордании скрывается Петра — древний город набатеев, которому более 2000 лет. Самое известное его сооружение — Аль-Хазне, или Сокровищница: величественный фасад с колоннами и барельефами, высеченный прямо в песчаной скале. Но это лишь вершина айсберга.

В Петре сотни гробниц, храмов и жилых построек, многие из которых спрятаны в ущельях или на отвесных скалах. Археологи говорят, что исследовано лишь около 15% города — остальное до сих пор покоится под землёй.

Главная загадка — как набатеи выживали в столь сухом регионе. Они создали сложную систему водоснабжения с дамбами, каналами и резервуарами. Без современных инструментов они умудрялись возводить многоэтажные фасады и идеально шлифовать камень. Гуляя по Петре, сложно поверить, что всё это было сделано более двух тысяч лет назад.

Гёбекли-Тепе, Турция — храм до цивилизации

На юго-востоке Турции стоит Гёбекли-Тепе - археологический памятник, которому более 11 тысяч лет. Это на семь тысяч лет старше пирамид Египта и на шесть — Стоунхенджа.

Комплекс состоит из гигантских каменных колонн весом более 20 тонн, расставленных по кругу. На них высечены изображения животных и символы, а построено всё это было без металла, колеса или письменности.

Самое удивительное — возраст памятника. Он появился ещё до земледелия, когда люди жили кочевыми группами. Это переворачивает привычное представление о развитии цивилизации. Получается, люди сначала начали строить священные сооружения и объединяться вокруг них, а только потом стали вести оседлый образ жизни.

Сегодня туристы могут увидеть лишь часть раскопанного комплекса — но даже она производит невероятное впечатление.

Туризм и тайна

И Петра, и Гёбекли-Тепе открыты для туристов, и именно сочетание загадки и красоты делает их особенно притягательными. Эти места не просто красивые "открыточные" виды, а реальные порталы в прошлое, где каждый камень хранит нерешённую загадку.

Уточнения

Гёбекли́-Тепе́ — археологический памятник эпохи докерамического неолита, мегалитический культовый комплекс, расположенный в 8 километрах к северо-востоку от города Шанлыурфа, в 2,5 километрах от деревни Оренджик ила Шанлыурфа в регионе Юго-Восточная Анатолия (Турция).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
