Аренда в США обернулась кошмаром: туристка была в шоке от увиденного в доме

Airbnb вернул деньги туристке после жалоб на грязь в арендованном доме — New York Post

Туристка, арендовавшая американский дом в интернете, была крайне возмущена увиденным беспорядком и пренебрежением хозяина к своим обязанностям.

Фото: commons.wikimedia.org by Picabu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бунгало в США, Коннектикут

"Я просто в ярости! Мы приехали в Форт-Лодердейл, а тут такая грязь! Как можно было допустить такое?" — возмущалась Лара в своем вирусном видео, набравшем более 600 тысяч просмотров. "Мы связались с владельцем, описали ситуацию, отправили фотографии, а он в ответ: "Вы первые, кто жалуется!""

Лара продемонстрировала удручающее состояние кресел, покрытых плесенью.

Даже бассейн был грязным.

"Всё здесь просто отвратительно", — сетовала Лара, недоумевая, как хозяева могли так запустить жилье.

При этом, по словам Лары, владелец даже не извинился, а начал оправдываться, заявив, что "грязь на улице — это нормально".

В доме было не лучше: волосы на кухонном столе и на кровати, засохшие пыльные пятна, грязный диван, отвратительные стены и жуки в душевой кабине.

"Ко всему прочему, здесь ужасно воняет. Мы уезжаем", — заявила девушка.

К счастью, Airbnb оперативно отреагировал на жалобу Лары и вернул ей деньги. Она переехала в отель, пишет New York Post.

Уточнения

Форт-Ло́дердейл — курортный город на восточном побережье южной Флориды, расположенный между городами Майами и Уэст-Палм-Бич. Население — 165 521 чел (2010). Город расположен в 23 милях (37 км) от Майами. В Форт-Лодердейле и его окрестностях — свыше 4100 ресторанов и 120 ночных клубов.



